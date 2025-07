Social Unde faci reclamație, dacă nu ți-a plăcut cazarea. Ce variante au românii cu vacanța ruinată







În cazul în care ați avut probleme în România legat de cazarea pe care ați plătit-o, chiar și Ministerul Turismului poate fi implicat. Un turist a făccut demersurile către instituție și a rămas surprins la reacție.

Cazarea proastă a ajuns până la Minister

Un turist care a avut de înfruntat o situație neplăcută legat de locul în care s-a cazat. Drept urmare a solicitat ajutorul tuturor autorităților. Și a primit, chiar și de la Ministerul Turismului. ”Vin la voi cu o informație utilă, zic eu. Am avut o cazare la noi și nu am fost mulțumit. Ca să mă descarc de nervi am scris o recenzie pe Booking și Google Maps.

Apoi am zis, oare la Ministerul Turismului lucrează cineva? Așa că am trimis-o și la ei pe adresa de mail de sesizări. Azi ? Șoc și groază! Am fost sunat de la minister să trimit orice document care atestă sejurul. Am trimis extrasul de cont și rezervarea de pe Booking. Deci se poate și la noi sa rezolvi situatii dezamăgitoare generate de oameni care își bat joc de banii și zilele tale libere”, a scris respectivul turist.

Alte sesizări s-au lăsat cu amenințări

O altă turistă trecută printr-o situație similar în România, a avut o cu totul altă experiență. ”Și eu am avut cazare, anul trecut, în Mamaia Nord, la un studio. Din păcate, am descoperit nereguli pe parcursul șederii. Nu era asa de aproape cum spunea proprietarul, nu ar fi fost asta o problemă.

În baie era o găleată cu un mop infect, in dulapul cu coșul de gunoi era o cutie cu otrava pentru șoareci, vesela de toate felurile ciobita și crapata… Și multe alte nereguli care nu se vedeau din prima, să zic așa. Am postat nota pe Booking, în timpul întoarcerii acasă! Nu vreți să știți câte telefoane am primit de la proprietar…

Am fost jignită, mi-a arătat o fotografie a casei mele, de pe Google maps, de demult, să îmi arate că sunt o fițoasă și că am nu știu ce tabla pe casă, în timp ce cazarea lui e de 10. Am raportat la Booking, am făcut reclamație, doar că sătulă fiind de atâta tevatură, am șters reviewul și am rămas cu un gust amar vizavi de proprietarii anumitor cazări!”, a explicat altcineva.