Un proprietar a refuzat accesul pentru montarea unui senzor de gaze în apartament, iar alimentarea cu gaze a întregului condominiu nu a putut fi reluată. Asociația de proprietari a ajuns în instanță și a obținut o ordonanță președințială prin care proprietarul a fost obligat să permită accesul reprezentanților unei societăți autorizate. Avocatul Gelu Pușcaș a explicat ce obligații are un proprietar atunci când o intervenție la instalația de gaze este necesară pentru funcționarea întregului bloc.

Potrivit situației prezentate în dosar, la 25 martie 2026, o echipă a Distrigaz Sud Rețele s-a deplasat la imobil după ce fusese semnalată o problemă. La verificare a fost identificată o electrovană declanșată pe instalația de utilizare.

Din motive de siguranță,alimentarea cu gaze naturale a fost oprită, iar robinetul de la contor a fost sigilat. Începând din 25 martie, asociația de proprietari și proprietarii din condominiu au rămas fără gaze.

În astfel de situații, reluarea alimentării nu se face automat. Este necesară verificarea instalației și remedierea problemelor constatate.

La două zile după sistarea alimentării, pe 27 martie, adunarea generală a asociației de proprietari a decis încheierea unui contract pentru revizia instalației de gaze, efectuarea reparațiilor și montarea unor senzori în apartamente și pe casa scării.

Contractul încheiat la 28 martie avea ca obiect, potrivit documentelor din dosar, revizia în urma defectului identificat la coloană și montarea senzorilor pentru detectarea gazelor naturale.

Pentru efectuarea lucrărilor era necesar accesul și în unele proprietăți individuale.

Potrivit hotărârii instanței, unul dintre proprietari nu a permis accesul pentru realizarea lucrărilor. Asociația a solicitat în instanță emiterea unei ordonanțe președințiale.

Prin sentința civilă pronunțată la 9 aprilie 2026 de Judecătoria Sectorului 2 București, proprietarul a fost obligat să permită accesul reprezentanților societății contractate în apartament, pentru înlocuirea robineților de tip canea de la instalația de gaze.

Hotărârea a rămas definitivă după respingerea apelului, la 17 iunie 2026.

Ulterior, după notificarea proprietarului, accesul reprezentanților societății a fost permis pentru înlocuirea robineților. Potrivit actelor analizate de instanță, proprietarul nu a permis însă și montarea senzorului de gaze.

Motivul invocat a fost că hotărârea judecătorească nu ar fi prevăzut în mod expres montarea senzorului și că nu i-ar fi fost prezentate în original contractul de prestări servicii și autorizațiile ANRE ale societății.

Instanța a analizat și argumentele invocate pentru refuzul montării senzorului.

Potrivit hotărârii, legea nu impune reprezentanților asociației sau persoanei calificate care efectuează lucrările să prezinte proprietarului, în original, contractul de prestări servicii încheiat de asociație.

Instanța a reținut, de asemenea, că proprietarul putea obține copii ale documentelor în condițiile prevăzute de Legea nr. 196/2018. În plus, din înscrisurile depuse la dosar rezulta că proprietarului îi fusese prezentată copia contractului încheiat între asociație și societatea care urma să efectueze lucrările.

În ceea ce privește autorizațiile ANRE, instanța a considerat că solicitarea prezentării acestora în original nu avea suport legal. Documentele fuseseră prezentate în copie la data intervenției.

Avocatul Gelu Pușcaș, de la Consultanță Asociații de Proprietari, a explicatcă situația trebuie analizată și prin prisma obligațiilor pe care le are fiecare proprietar într-un condominiu.

Legea nr. 196/2018 prevede că proprietarul trebuie să își mențină locuința și instalațiile aferente în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional. Totodată, proprietarul nu poate afecta sau prejudicia drepturile celorlalți proprietari și nici funcționarea normală și întreținerea condominiului.

În cazul instalațiilor de gaz aflate în proprietatea individuală, proprietarul are obligația să le păstreze și să le întrețină în stare de funcționare și siguranță, astfel încât să nu fie aduse prejudicii celorlalți proprietari.

Potrivit explicației juridice prezentate în această speță, instalațiile de încălzire și de gaze sunt considerate, în condițiile prevăzute de Codul civil, părți comune, iar coproprietarii suportă cheltuielile legate de întreținerea, repararea și exploatarea acestora potrivit cotei-părți.

Unul dintre punctele importante în astfel de situații este accesul în proprietatea individuală.

Potrivit art. 31 din Legea nr. 196/2018, proprietarul trebuie să permită accesul în locuință atunci când este necesară inspectarea, repararea sau înlocuirea unor elemente care țin de proprietatea comună și la care se poate ajunge numai prin proprietatea individuală.

Regula presupune existența unui preaviz scris și motivat de cinci zile emis de comitetul executiv al asociației.

În cazurile de urgență, termenul de preaviz este de 24 de ore.

În situația analizată de instanță, proprietarul fusese notificat pentru efectuarea intervenției, inclusiv prin executor judecătoresc.

Asociația a folosit procedura ordonanței președințiale, o procedură judiciară destinată situațiilor urgente, prin care pot fi dispuse măsuri provizorii.

Potrivit art. 997 din Codul de procedură civilă, pentru admiterea unei astfel de cereri trebuie analizate, între altele, aparența dreptului, urgența și caracterul vremelnic al măsurii.

În acest caz, instanța a considerat că asociația avea aparența dreptului, deoarece refuzul proprietarului împiedica finalizarea procedurilor necesare pentru reluarea alimentării cu gaze. Instanța a constatat și existența urgenței, întrucât imobilul era lipsit de gaze.

Un element important din hotărâre este faptul că instanța a reținut că refuzul proprietarului de a permite montarea detectorului a împiedicat finalizarea procedurilor de revizie și înregistrarea documentației necesare la distribuitorul de gaze. Prin urmare, ceilalți proprietari nu puteau beneficia de alimentarea cu gaze. Instanța a apreciat că nu fusese demonstrat un impediment real și justificat care să împiedice efectuarea lucrării.

Totodată, judecătorul a arătat că, pentru verificarea și montarea detectoarelor de gaze, nu ar trebui să fie necesară intervenția unei instanțe dacă există bune raporturi de vecinătate și sunt respectate obligațiile legale.

Un alt aspect analizat de instanță a fost caracterul provizoriu al măsurii. Judecătorul a constatat că senzorul putea fi demontat ulterior, fără să creeze un inconvenient major proprietarului. Din acest motiv, măsura era considerată reversibilă. Instanța a apreciat că permiterea accesului personalului calificat pentru montarea detectorului reprezenta o măsură prevăzută de lege și justificată în contextul în care asociația avea obligația de a asigura buna funcționare a instalației.

Pentru desigilarea robinetului de gaze era necesară finalizarea lucrărilor în apartamentul proprietarului.

În final, instanța a admis cererea asociației de proprietari și a obligat proprietarul să permită accesul reprezentanților societății contractate în apartament și montarea senzorului pentru gaze.

În plus, proprietarul a fost obligat să achite asociației 1.770 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, precum și 250 de lei reprezentând costurile notificării efectuate prin executor judecătoresc.