Un singur accesoriu îți poate transforma ținuta de Revelion. Trendul care schimbă tot

Alegerea accesoriilor potrivite devine esențială pentru un look de petrecere memorabil. Tendințele pentru Revelionul 2026 pun accent pe bijuterii statement cu cristale, perle moderne, piese metalice și accente de păr sofisticate.

Iată un ghid complet cu idei de accesorii pentru a completa ținuta în stil festiv și elegant.

Pentru un look de petrecere cu impact vizual, bijuteriile cu cristale (rhinestone) sunt esențiale.

Cerceii mari, colierele voluminoase sau brățările decorate cu pietre strălucitoare adaugă un plus de glamour, proiectând lumina din jur și captând atenția.

Aceste piese sunt ideale pentru rochii simple, minimaliste, transformându-le instant într-o alegere de petrecere.

Contrar percepției că sunt clasice și rezervate, perlele se reinventează în 2026. Modelele contemporane includ hoop-uri cu perle sau bijuterii care combină perla cu metal modern, oferind un aer sofisticat, dar totodată festiv.

Această tendință reflectă o revenire a perlelor, reinterpretate într-o cheie avangardistă.

O curea sclipitoare, cu pietre artificiale sau detalii metalice, poate transforma total o rochie simplă de seară.

Acest accesoriu funcționează ca un punct focal al ținutei, adăugând textură și strălucire, fără a încărca excesiv look-ul.

Geanta mică este un must-have în noaptea de Revelion: un clutch metalic sau cu paiete strălucitoare este atât practic, cât și stilat.

Acesta îți permite să porți doar strictul necesar (telefon, ruj, card) și completează armonios o ținută elegantă, fără a o încărca vizual.

Accesoriile pentru păr sunt un mod subtil, dar puternic, de a adăuga glamour unei coafuri: agrafe cu cristale, bentițe cu perle sau piese metalice sculpturale pot deveni un punct focal.

Tendința „hair hardware” este tot mai prezentă, combinând utilitatea cu estetica strălucitoare și festivă.

Broșele mari, sculpturale sau cu design arhitectural aduc un vibe retro-elegant ținutelor de Revelion. Aceste piese pot fi fixate pe rochii, sacouri sau pelerine, adăugând rigiditate și formă sofisticată.

Pot deveni accente deosebite, mai ales într-o ținută monocromă.

Mixare de metale

Un trend important este mixul de metale — nu trebuie să te limitezi la aur sau argint. Combinația dintre diferite tonuri metalice (auriu, argintiu, roz, bronz) este foarte la modă și oferă un look modern, divers și texturat.

Pandantive mari, vintage sau inspirate din epoci vechi pot adăuga un accent sofisticat și memorabil. Colierele cu pandantiv devin astfel piesa centrală a accesoriilor, mai ales când rochia este simplă și lasă loc bijuteriilor să strălucească.