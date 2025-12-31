Monden

Un singur accesoriu îți poate transforma ținuta de Revelion. Trendul care schimbă tot

Comentează știrea
Un singur accesoriu îți poate transforma ținuta de Revelion. Trendul care schimbă totBijuterii / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Alegerea accesoriilor potrivite devine esențială pentru un look de petrecere memorabil. Tendințele pentru Revelionul 2026 pun accent pe bijuterii statement cu cristale, perle moderne, piese metalice și accente de păr sofisticate.

Iată un ghid complet cu idei de accesorii pentru a completa ținuta în stil festiv și elegant.

Bijuterii statement cu sclipici și cristale

Pentru un look de petrecere cu impact vizual, bijuteriile cu cristale (rhinestone) sunt esențiale.

Cerceii mari, colierele voluminoase sau brățările decorate cu pietre strălucitoare adaugă un plus de glamour, proiectând lumina din jur și captând atenția.

Cum arată Dan Petrescu după ce a slăbit 30 de kilograme și a început tratamentul de chimioterapie
Cum arată Dan Petrescu după ce a slăbit 30 de kilograme și a început tratamentul de chimioterapie
Putin a dezvăluit ce vrea să facă în 2026 cu Ucraina
Putin a dezvăluit ce vrea să facă în 2026 cu Ucraina
cercei cristale

cercei cristale / sursa foto: dreamstime.com

Aceste piese sunt ideale pentru rochii simple, minimaliste, transformându-le instant într-o alegere de petrecere.

Perle moderne

Contrar percepției că sunt clasice și rezervate, perlele se reinventează în 2026. Modelele contemporane includ hoop-uri cu perle sau bijuterii care combină perla cu metal modern, oferind un aer sofisticat, dar totodată festiv.

Bijuterii perle

Bijuterii perle / sursa foto: dreamstime.com

Această tendință reflectă o revenire a perlelor, reinterpretate într-o cheie avangardistă.

Curele „bedazzled”

O curea sclipitoare, cu pietre artificiale sau detalii metalice, poate transforma total o rochie simplă de seară.

Curea „bedazzled”

Curea „bedazzled” / sursa foto: captură video

Acest accesoriu funcționează ca un punct focal al ținutei, adăugând textură și strălucire, fără a încărca excesiv look-ul.

Clutch-uri mini, metalice sau cu paiete

Geanta mică este un must-have în noaptea de Revelion: un clutch metalic sau cu paiete strălucitoare este atât practic, cât și stilat.

Clutch

Clutch / sursa foto: captură video

Acesta îți permite să porți doar strictul necesar (telefon, ruj, card) și completează armonios o ținută elegantă, fără a o încărca vizual.

Accesorii de păr

Accesoriile pentru păr sunt un mod subtil, dar puternic, de a adăuga glamour unei coafuri: agrafe cu cristale, bentițe cu perle sau piese metalice sculpturale pot deveni un punct focal.

bentita par

bentita par / sursa foto: dreamstime.com

Tendința „hair hardware” este tot mai prezentă, combinând utilitatea cu estetica strălucitoare și festivă.

Broșe și elemente sculpturale

Broșele mari, sculpturale sau cu design arhitectural aduc un vibe retro-elegant ținutelor de Revelion. Aceste piese pot fi fixate pe rochii, sacouri sau pelerine, adăugând rigiditate și formă sofisticată.

brosă

brosă / sursa foto: dreamstime.com

Pot deveni accente deosebite, mai ales într-o ținută monocromă.

Mixare de metale

Un trend important este mixul de metale — nu trebuie să te limitezi la aur sau argint. Combinația dintre diferite tonuri metalice (auriu, argintiu, roz, bronz) este foarte la modă și oferă un look modern, divers și texturat.

Coliere cu pandantiv

Pandantive mari, vintage sau inspirate din epoci vechi pot adăuga un accent sofisticat și memorabil. Colierele cu pandantiv devin astfel piesa centrală a accesoriilor, mai ales când rochia este simplă și lasă loc bijuteriilor să strălucească.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:31 - Cum sunt organizate activitățile turistice în zonele cu temperaturi extreme din Finlanda 
13:20 - Prețuri mici, impact mare. Cum schimbă China regulile jocului pe piața auto din Europa
13:20 - Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
13:20 - Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
13:11 - Fox News anunță că actorul din „The Wire” și „The Residence” a murit
13:01 - Mesajul de final de an al lui Grindeanu ridică semne de întrebare pentru anul 2026

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale