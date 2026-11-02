Din cuprinsul articolului Un agent de poliție din Dolj, în stare critică după ce s-a împușcat în cap

Un agent de poliție în vârstă de 25 de ani, din județul Dolj, a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a împușcat în zona capului cu pistolul din dotare. Incidentul s-a petrecut în autoturismul personal, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul, arată IPJ Dolj.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sesizarea a fost făcută la data de 1 noiembrie, printr-un apel la 112, de un alt agent de poliție.

„La data de 01 noiembrie., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat prin apel 112 de un agent de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului Bechet cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani, agent de poliţie în cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Daneţi - Postul de Poliţie Amărăştii de Sus, s-ar fi împuşcat cu pistolul din dotare în zona capului, în autoturismul personal”, au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Polițistul a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Starea acestuia era gravă.

La locul incidentului s-au deplasat echipe de polițiști de la mai multe structuri, care au început cercetările pentru clarificarea împrejurărilor.

„La faţa locului s-a deplasat de urgenţă o echipă complexă formată din poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic şi Biroului Control Intern, fiind desfăşurate, sub conducerea nemijlocită a adjunctului şefului inspectoratului, activităţi de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a mai precizat sursa citată.

Anchetă după incidentul din Dolj. Când a avut loc ultima evaluare psihologică

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a dispus verificări suplimentare prin Biroul Control Intern. Totodată, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a fost informat despre incident.

Agentul de poliție a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina în anul 2022. Potrivit informațiilor transmise de autorități, ultima sa evaluare psihologică a fost efectuată la 25 iunie 2025.