Un imobil istoric este disponibil pentru cumpărare în Buzău







Imobilul din zona Gării Buzău, cunoscut pentru legătura sa cu Ion Luca Caragiale, a fost scos la vânzare recent. Această clădire, monument istoric, combină valoarea sa culturală cu dotări moderne, reprezentând o ofertă importantă pe piața locală de proprietăți.

Imobilul care a adăpostit între 1894 și 1895 restaurantul concesionat de dramaturgul Ion Luca Caragiale a fost pus pe piață la prețul de 315.000 de euro. Proprietarul actual, Valentin Radu, a oferit detalii despre imobil, precizând că aici a funcționat până în 2015 „ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ”.

Clădirea P+1+M, cu o amprentă de 110 mp, include spații comerciale active, camere de locuit dotate la standarde moderne și un beci domnesc boltit de aproximativ 60 mp.

Imobilul este compus din două spații comerciale funcționale la parter, două dormitoare cu baie proprie la etaj, o garsonieră cu chicinetă și o cameră tehnică, iar mansarda cuprinde două camere dotate cu baie. Toate încăperile au aer condiționat și geamuri termopan pentru reducerea zgomotului, iar acoperișul este izolat cu spumă. Fațada clădirii poartă o plăcuță care atestă legătura cu Ion Luca Caragiale, o dovadă a importanței sale culturale.

Având statut de monument istoric, imobilul este supus dreptului de preempțiune al Ministerului Culturii și al autorităților locale. Directorul Direcției pentru Cultură Buzău, Constantin Cățoi, a explicat că, înaintea finalizării vânzării, ministerul sau primăria pot decide să achiziționeze clădirea pentru a asigura protecția patrimoniului.

Ion Luca Caragiale a fost unul dintre cei mai importanți scriitori, dramaturgi și publiciști români, considerat clasic al literaturii române. S-a născut pe 30 ianuarie 1852 și a murit pe 9 iunie 1912. Este cunoscut mai ales pentru comediile și nuvelele sale satirice, în care a descris cu umor și ironie moravurile și conflictele sociale din societatea românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără piesele de teatru „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „Conu’ Leonida față cu reacțiunea” și „D-ale carnavalului”. De asemenea, a fost și un reputat publicist, contribuind în diverse ziare și reviste, și un maestru al nuvelei realiste.

Anunțul de vânzare prezintă proprietatea ca fiind compusă din cinci camere amenajate ca pensiune, două spații comerciale, un beci boltit și facilități moderne, evidențiind în același timp importanța istorică a imobilului și utilizarea sa comercială continuă de-a lungul timpului.