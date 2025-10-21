Un consilier prezidențial spune că România poate să scape de corupție

Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat că în România corupția rămâne o problemă majoră, care afectează toate sectoarele economice. Într-o analiză detaliată, acesta a explicat într-o postare pe Facebook cum fenomenul distorsionează economia și cum digitalizarea poate fi cheia pentru reducerea acesteia.

Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice, a explicat cum corupția suprimă dezvoltarea economică și generează pierderi masive de resurse publice.

„Combaterea corupției este foarte importantă pentru dezvoltarea economică. Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți, taxe mai mari și o economie distorsionată”, a declarat acesta.

Potrivit consilierului, corupția creează un mediu în care cei care prosperă sunt cei care știu să deschidă „uși” în sistemul public, afectând astfel calitatea produselor, serviciilor și salariile oferite populației. Burnete atrage atenția că fenomenul nu este doar local, ci endemic în întreaga regiune din Europa de Est, iar combaterea lui necesită eforturi constante.

Numit în luna mai consilier pe probleme economice și sociale al președintelui Nicușor Dan, Burnete susține că România trebuie să implementeze soluții eficiente pentru a diminua efectele corupției. Potrivit lui Burnete, unul dintre cele mai eficiente instrumente în combaterea corupției este digitalizarea administrației publice.

Digitalizarea are potențialul de a aduce beneficii concrete în mai multe domenii: achiziții publice mai corecte, reducerea evaziunii fiscale, servicii publice mai bune pentru cetățeni și crearea unui ecosistem economic capabil să concureze global.

Deși România a investit resurse importante în lupta împotriva corupției, rezultatele au fost limitate. Comparativ cu foste republici sovietice precum Rusia, Ucraina sau Belarus, nivelul corupției în România este mai scăzut, dar fenomenul rămâne suficient de rezistent pentru a bloca dezvoltarea economică.

”În ciuda unui deceniu în care s-au dus multe resurse publice în această direcție nu am progresat suficient. De fapt am progresat nejustificat de puțin. Este o temă asupra căreia ne vom și mă voi apleca cu precădere. Nu mai poate aștepta” a conchis consilierul.