Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) continuă să atragă sponsori de prim rang din mediul de afaceri autohton. Miercuri, reprezentanții forului care organizează Superliga au oficializat semnarea unui parteneriat strategic cu producătorul Cris-Tim. Înțelegerea a fost încheiată inițial pentru o perioadă de un an, cu opțiunea de extindere pentru încă două sezoane.

Prin această mutare, unul dintre cele mai puternice branduri românești dorește să vină mai aproape de comunitatea de microbiști și să se implice activ în susținerea sportului rege. La evenimentul oficial de prezentare a acordului a luat parte și Radu Timiș Jr., CEO-ul companiei.

Conducătorul grupului a explicat viziunea din spatele deciziei de a alătura numele companiei de principala întrecere fotbalistică a țării. În opinia sa, sportul rege reprezintă un element de legătură extrem de puternic în societate.

„Fotbalul ocupă un loc special în inimile tuturor şi la nivel mondial este o religie admirată şi onorată cu foarte multe trăiri, peste tot. Este, de fapt unul dintre puţinele fenomene care reuşeşte să ne adune pe noi toţi, milioane de oameni, indiferent de generaţie şi indiferent unde ne aflăm, în jurul aceleiaşi emoţii. Din această perspectivă există o legătură foarte apropiată între fotbal şi brandurile şi produsele noastre, pentru că ele fac parte din viaţa de zi cu zi a milioane de oameni”, a explicat Radu Timiş Jr.

Parteneriatul depășește cadrul unei simple colaborări comerciale, reprezentând un angajament pe termen lung față de comunitate și față de dezvoltarea sportului.

„Pentru noi, anunţul de astăzi este mult mai mult decât o sponsorizare. Noi îl considerăm începutul unui nou parteneriat între două organizaţii care au legături profunde cu România şi au reuşit să creeze aceste legături cu milioane de români în ultimii ani. Suntem foarte mândri de ce am reuşit să construim ca brand în România, dar cred că o dată cu şansa de a fi şi a deveni o companie foarte mare şi puternică vine şi cu o responsabilitate la pachet. Pentru că atunci când o ţară, România, îţi oferă posibilitatea să creşti şi să te dezvolţi ai şi tu responsabilitatea, la rândul tău, că contribui la bunul mers al ţării şi al viitoarelor generaţii. Iar fotbalul are o mare capacitate de a face acest lucru”, a adăugat Radu Timiş Jr.

Conducătorul Cris-Tim este el însuși un mare pasionat de fotbal. Acesta a mărturisit că în trecut a susținut cu înfocare echipa Rapid, însoțind formația giuleșteană chiar și în deplasări internaționale, cum a fost partida disputată la Rotterdam în cupele europene. În ceea ce privește prezența pe stadioanele din țară, cel mai recent meci din SuperLigă la care a asistat din tribune a fost confruntarea dintre FCSB și Dinamo, desfășurată anul trecut pe Arena Națională.

Acordul parafat între LPF și Cris-Tim capătă o importanță deosebită în contextul economic actual, marcat de o scădere treptată a consumului de la o lună la alta. În ciuda provocărilor din piață, interesul companiilor pentru fotbalul românesc rămâne ridicat.

Potrivit precizărilor făcute de Orlando Nicoară, directorul general al companiei eAD — entitatea care deține drepturile de transmitere TV pentru partidele din SuperLigă —, forul fotbalistic se află în discuții avansate și cu alți patru potențiali sponsori interesați să investească în competiție.