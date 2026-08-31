Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, încearcă să atragă investiții americane pentru un fond dedicat dezvoltării tehnologiilor militare. Proiectul urmărește finanțarea unor companii care să creeze noi arme și soluții pentru războiul din Ucraina, iar printre ideile prezentate de Fedorov se află și o propunere adresată Statelor Unite: sprijin pentru construirea unei „armate de drone”, în schimbul unor rachete de interceptare pentru sistemele Patriot, potrivit Financial Times.

Fedorov a explicat că poartă discuții cu investitori americani și cu reprezentanți ai industriei tehnologice pentru finanțarea fondului. Potrivit acestuia, există deja interes din partea unui număr important de potențiali investitori pentru dezvoltarea tehnologiilor create în Ucraina.

„Acesta nu este tocmai un fond de capital de risc clasic. Scriem o nouă istorie a războiului”, a spus Fedorov.

Fondul propus de fostul ministru ucrainean al Apărării ar urma să funcționeze diferit față de un fond de investiții tradițional. Acesta nu s-ar limita la finanțarea unor start-up-uri existente, ci ar putea contribui direct la înființarea unor companii care să dezvolte tehnologii militare.

Fedorov își dorește ca proiectul să atragă capital occidental și să îl direcționeze către tehnologii considerate importante pentru capacitatea Ucrainei de a face față invaziei rusești. În același timp, investitorii ar avea acces la experiența acumulată de Ucraina pe front și la lecțiile rezultate din utilizarea noilor tehnologii în război.

Proiectul are, în prima etapă, trei direcții principale. Fedorov vrea să dezvolte roboți de luptă, drone de interceptare și drone de mare viteză, precum și rachete care folosesc inteligența artificială.

Robotica militară ar putea reduce dependența de militari pentru anumite misiuni desfășurate pe front. În cazul dronelor, obiectivul este dezvoltarea unor sisteme capabile să intercepteze alte drone sau să opereze rapid în zonele de conflict.

Fostul ministru consideră că dezvoltarea tehnologică va avea un rol tot mai important în războiul dintre Rusia și Ucraina. El estimează că Moscova ar putea continua conflictul cel puțin încă doi sau trei ani și susține că Ucraina trebuie să investească în mod constant în soluții adaptate noilor realități de pe câmpul de luptă.

Fedorov caută finanțare din partea investitorilor de capital de risc, a investitorilor privați și a companiilor americane din domeniul tehnologiei. El susține că Ucraina poate oferi partenerilor occidentali experiență directă în dezvoltarea și folosirea tehnologiilor militare într-un război de amploare.

Propunerea privind o „armată de drone” se înscrie în aceeași strategie. Fedorov consideră că Ucraina ar putea contribui la dezvoltarea unor astfel de capacități pentru Statele Unite, în timp ce Washingtonul ar putea sprijini Kievul cu rachete de interceptare necesare sistemelor Patriot.

Fostul ministru al Apărării a vorbit și despre situația politică internă a Ucrainei. Fedorov consideră că menținerea unității este esențială pentru supraviețuirea țării și a respins ideea că pozițiile sale recente ar putea diviza societatea.

„Nu este vorba împotriva lui Zelenski, nu este împotriva unei persoane anume. Este vorba despre faptul că trebuie să… actualizăm sistemul de operare al statului”, a spus Fedorov, care recent a cerut organizarea unor noi alegeri în Ucraina.

El consideră că situația de pe front se poate schimba rapid, mai ales în condițiile intensificării atacurilor rusești. Din acest motiv, Ucraina trebuie să își adapteze rapid strategia și capacitățile de apărare.

„În acest moment, dacă nu răspundem la aceste provocări, ne vor zdrobi”, a afirmat Fedorov.