Din cuprinsul articolului Cine a fost Ann Widdecombe

Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat în legătură cu moartea fostei deputate conservatoare britanice Ann Widdecombe, în vârstă de 78 de ani. Poliția din Devon și Cornwall a anunțat că suspectul se află în custodie, iar ancheta pentru omor este în plină desfășurare.

Potrivit autorităților britanice, polițiștii au intervenit joi, în jurul prânzului, la locuința fostei parlamentare din sud-vestul Angliei. Ann Widdecombe a fost găsită fără viață, prezentând răni grave.

Vineri seară, poliția a anunțat arestarea unui bărbat de 26 de ani, suspectat de comiterea crimei.

„Ancheta noastră pentru crimă este în stadiu inițial, dar avansează într-un ritm semnificativ. Desfășurăm toate resursele necesare pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a identifica persoana responsabilă”, a declarat Matt Longman, reprezentant al Poliției din Devon și Cornwall, citat de Reuters.

Acesta a precizat că suspectul rămâne în arest și că, în acest moment, incidentul „nu este tratat ca terorism” și nici ca un act cu motivație politică.

Ann Widdecombe a fost deputată din partea Partidului Conservator între 1987 și 2010, perioadă în care a ocupat și mai multe funcții în Guvernul condus de fostul premier britanic John Major.