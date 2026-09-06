Peste zece autocare și numeroși turiști veniți cu mașinile personale au ajuns în acest weekend la Jurilovca, județul Tulcea, convinși că participă la Festivalul Borșului Lipovenesc. Evenimentul nu a fost însă organizat în acest an, iar primarul Eugen Ion spune că informațiile false au fost răspândite atât de unele agenții de turism, cât și de inteligența artificială.

Situația a fost semnalată chiar de primarul localității, care a explicat că Festivalul Borșului Lipovenesc nu fusese anunțat oficial și nu era programat pentru acest weekend.

Eugen Ion a povestit că încă de la primele ore ale dimineții în localitate au început să sosească turiști din mai multe zone ale țării.

„Sunteţi obişnuiţi cu faptul că noi comunicăm permanent şi în niciun caz nu se putea pune problema ca un eveniment de asemenea anvergură să nu fie anunţat oficial. Aşadar, NU am anunţat festivalul, deci NU se ţine. Şi totuşi, în acest weekend, încă de la primele ore ale dimineţii, în localitatea noastră au început să sosească autocare cu turişti, dar şi nenumăraţi turişti cu autoturisme personale. Si acest lucru a continuat pe tot parcursul zilei. Toţi veneau la…. Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca”, a scris primarul Eugen Ion pe Facebook.

Primarul a spus că regretă situația în care au fost puși oamenii veniți din toată țara și care au aflat abia după sosire că evenimentul nu mai are loc.

Eugen Ion a explicat că încă de la începutul verii au apărut pe rețelele sociale mai multe materiale promovate de agenții de turism.

Acestea anunțau excursii la Festivalul Borșului Lipovenesc și indicau date diferite, de la finalul lunii august până la începutul sau jumătatea lunii septembrie.

„Încă de la începutul verii, au apărut pe reţelele de socializare diverse afişe ale unor agenţii de turism care promovau excursii la Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca, anunţând diverse date - unele la finalul lunii august, altele la începutul lui septembrie, altele la jumătatea lunii septembrie. Niciuna dintre aceste agenţii nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă. Noi ştim că festivalul este un punct major de atracţie pentru întreaga zonă, dar respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turişti aici. E o înşelătorie”, a transmis primarul din Jurilovca.

Primarul a spus că echipa sa a contactat agențiile respective și le-a cerut să renunțe la promovarea excursiilor pentru un eveniment care nu era organizat.

„Au fost agenţii care şi-au cerut scuze că nu s-au informat suficient, au fost altele care nu şi-au cerut scuze, dar au renunţat la excursii, au fost şi altele care au pretins că ştiu mai bine decât noi, organizatorii – respectiv că festivalul are loc pentru că aşa scrie «pe internet». Cu siguranţă au fost şi unii astfel de organizatori de excursii care au scăpat vigilenţei noastre şi au listat aceste oferte. False”, a mai afirmat primarul din Jurilovca.

Pe lângă excursiile organizate, în Jurilovca au ajuns și numeroși turiști cu autoturismele personale.

Primarul a spus că unii dintre aceștia au indicat inteligența artificială drept sursă pentru informația potrivit căreia festivalul ar fi avut loc în acest weekend.

„Ne-am întrebat şi i-am întrebat, pe mulţi dintre ei, de unde au avut această informaţie falsă. Dincolo de «am văzut pe reţelele de socializare», s-a mai conturat un răspuns: oamenii au întrebat inteligenta artificială – o interogare către Chat GPT – dacă se ţine festivalul. Şi au primit un răspuns GREŞIT. Am testat noi înşine acest aspect. Noi, organizatorii de facto ai festivalului, care NU am organizat festivalul, am întrebat Chat GPT dacă anul acesta Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca are loc şi am primit, halucinant, răspunsul că da, el se desfăşoară în acest weekend, 4-5 septembrie!”, a mai afirmat primarul Eugen Ion.

Eugen Ion a spus că a întrebat ulterior sistemul de inteligență artificială cum a ajuns la informația greșită.

Potrivit acestuia, răspunsul primit a fost că sistemul ar fi preluat ca fiind corecte informații publicate pe pagini comerciale și ar fi ignorat lipsa unui anunț oficial al Primăriei Jurilovca.

„Sistemul meu a fost indus în eroare de tacticile de marketing ale unor agenții de turism. Multe platforme creează pagini automate de evenimente (de tipul „Circuit Festivalul Borșului Jurilovca 2026”) doar ca să atragă clienți sau să vândă excursii în Deltă în primul weekend din septembrie, chiar dacă festivalul propriu-zis nu mai există. Eu am procesat aceste pagini comerciale ca pe o confirmare a festivalului, ignorând faptul că lipsea cel mai important lucru: anunțul oficial al Primăriei Jurilovca”, este răspunsul primit de primar din partea AI.

Primarul a arătat că peste 10 autocare au ajuns la Jurilovca în baza unor informații greșite, la care s-au adăugat numeroși turiști veniți individual, convinși că Festivalul Borșului Lipovenesc se desfășoară în acest weekend.