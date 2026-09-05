Prețurile din Delta Dunării la final de sezon. Calculul pentru o singură zi

O zi petrecută în Delta Dunării poate ajunge la câteva sute de lei de persoană chiar și fără cazare sau transport. Un grup de zece persoane a luat masa în Jurilovca și Dunavățu de Jos, unde notele au fost de 774 și 808 lei, iar împreună cu o plimbare cu barca, costul total al zilei a ajuns la 2.682 de lei.

În Jurilovca, grupul a ales mai multe preparate tradiționale, printre care șalău prăjit, icre de crap, ciorbă de perișoare de pește, platouri pescărești și hamsie prăjită, potrivit unei analize publicate de Economedia.

Numai preparatele pe bază de pește au costat aproximativ 594 de lei.

La acestea s-au adăugat și băuturile, printre care cafea și limonadă, iar nota finală a ajuns la 774 de lei. Pentru un grup de zece persoane, costul a fost astfel de aproximativ 77,4 lei de persoană.

La Dunavățu de Jos, grupul a comandat patru platouri pescărești, dar și somn și crap prăjit, servite cu mămăligă și mujdei.

Pe masă au ajuns și preparate fără pește, printre care ciorbă de văcuță și crispy de pui.

În acest caz, valoarea preparatelor din pește a fost de 384 de lei. După includerea băuturilor, nota totală a urcat la 808 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 80,8 lei pentru fiecare dintre cele zece persoane.

La cele două mese s-a adăugat și plimbarea cu barca, pentru care întregul grup a plătit 1.100 de lei. Astfel, cele trei cheltuieli principale ale zilei au fost de 1.100 de lei pentru barcă, 774 de lei pentru masa din Jurilovca și 808 lei pentru masa din Dunavățu de Jos.

Totalul a ajuns la 2.682 de lei pentru cele zece persoane.

Raportat la fiecare turist, costul unei zile în Delta Dunării a fost de aproximativ 268 de lei, potrivit Economedia.

Suma nu reprezintă însă costul complet al unei vacanțe în Delta Dunării.

În calcul nu sunt incluse cazarea, transportul până în Deltă, combustibilul sau alte cheltuieli care pot apărea pe parcurs.

Cei aproximativ 268 de lei de persoană reprezintă strict costul celor două mese și al plimbării cu barca pentru grupul analizat.