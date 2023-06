Rețetă tradițională de plachie de crap. Nu durează mult să faci un pește sănătos și gustos

Gospodinele pot prepara o rețetă tradițională de plachie de crap și vor avea nevoie de următoarele ingrediente:

6 bucăţi mărișoare de crap, provenind dintr-un crap de 1,8 kg, cu observația că plachia se poate face în același mod și din alte tipuri de pește (caras, somn, șalău etc).

4 cepe (450 de grame de ceapă gata curățată, tocată cubulețe)

2 ardei mari, tocați cubulețe – 300 de grame de ardei cântărit gata curățat, se poate și gogoșar – eu am folosit 1 ardei roșu și 1 ardei galben, culoarea nu are mare importanță dar cei roșii vor aduce o nuanță plăcută mâncării

4 căţei de usturoi, feliați fin

400 de grame de roșii în bulion sau 1-1,5 kg. roșii proaspete, opărite și curățate de pieliță

150 ml. vin alb

30 ml. ulei

2 foi de dafin

sare și piper după gust

1 legătură de pătrunjel verde, tocat

Plachie de pește

Se folosesc 2 fileuri mari provenind de la un crap de 1,8 kg. Peștele trebuie bine curățat de solzi și intestine, spălat cu multă apă rece și zvântat cu șervete absorbante. Apoi, se porționează în bucăți după plac.

Se pornește cuptorul și se încinge la 180°C. Pe plită, se încinge pe foc mediu o tigaie, se adaugă ½ din ulei, apoi ceapa și usturoiul. Se presară cu 1 praf de sare, se reduce focul și se călește ceapa pe foc până devine ușor translucidă. Se adaugă ardeiul și se călesc legumele în continuare încă 7-8 minute, pe foc mic. Ele nu trebuie lăsate să se rumenească.

Se adaugă roșiile mărunțite, cu tot cu bulion. Se aduce totul în clocot și apoi se adaugă și vinul și foile de dafin. Se fierbe sosul 10-15 minute. Se unge cu ulei o tavă recomandată pentru cuptor, de o mărime suficientă ca să încapă bucățile de crap, fără să le suprapunem. Se pun în tavă bucățile de pește.

Se asezonează cu sare și piper sosul din tigaie și se toarnă tot conținutul tigăii peste peștele din tavă. Se ridică ușor fiecare bucată de pește și se nivelează, potrivit lauralaurentiu.ro.

Plachia se dă la cuptorul preîncins la 180°C timp de 45-50 de minute, până se rumenește bine la suprafață. Se presară la final cu pătrunjel verde tocat și gata. Asta este tot. Poftă bună!