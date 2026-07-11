Turcia înăsprește regulile privind operațiile de cezariană

Ministerul Sănătății din Turcia a sancționat aproximativ 100 de medici ginecologi-obstetricieni care au efectuat un număr ridicat de operații de cezariană. Măsura face parte din noua politică națională privind natalitatea și a generat reacții din partea profesioniștilor din sistemul medical.

Ministerul Sănătății din Turcia a sancționat aproximativ o sută de ginecologi-obstetricieni care practică operații de cezariană, relatează ziarul BirGun.

Potrivit publicației, unii medici au fost amendați, iar alții au fost suspendați din activitate, măsurile fiind luate în cadrul unei noi politici naționale de sănătate. Decizia a provocat proteste în rândul personalului medical.

Turcia înregistrează cea mai mare rată a operațiilor de cezariană dintre cele 38 de state membre ale OCDE. În 2023 au fost înregistrate aproximativ 615 astfel de intervenții la 1.000 de nașteri vii.

În urmă cu un an, autoritățile au lansat campania „Deceniul familiei”, prin care urmăresc combaterea scăderii natalității. În acest context, guvernul și-a propus să reducă numărul cezarienelor efectuate fără o justificare medicală.

Președintele Recep Tayyip Erdogan susține nașterea pe cale naturală și urmărește diminuarea numărului de cezariene realizate din motive de conveniență.

În aprilie 2025, autoritățile au anunțat interzicerea acestor intervenții în unitățile medicale private atunci când nu există o justificare medicală.

Camera Medicilor din Antalya a anunțat că mai mulți obstetricieni au fost avertizați, cercetați disciplinar sau suspendați temporar din activitate din cauza ratelor ridicate de cezariene.

Potrivit instituției, aceștia au fost obligați să participe și la cursuri de pregătire prenatală.

Site-ul de știri Diken relatează cazul unui obstetrician care lucra într-un spital privat din Sakarya, în apropiere de Istanbul. La solicitarea Ministerului Sănătății, medicul a fost concediat, iar ulterior suspendat pentru șase luni din cauza numărului mare de operații de cezariană efectuate.

În această perioadă, medicul trebuie să urmeze un program de pregătire într-un spital public și să susțină un examen. Acesta își va putea relua activitatea doar dacă promovează evaluarea.

Dr. Ayse Gultekingil, reprezentant al Asociației Medicale Turce, a declarat că sancționarea medicilor nu va reduce rata ridicată a cezarienelor.

„Rata cezarianelor în Turcia depăşeşte 60 %. Or, modul de naştere reflectă diverse probleme din cadrul sistemului de sănătate turc”, a afirmat aceasta pentru BirGun.

Profesioniști din domeniul sănătății au explicat pentru AFP că operațiile de cezariană durează aproximativ 30 de minute, în timp ce o naștere naturală poate dura până la 12 ore. Ei susțin că această procedură reduce și riscul unor acțiuni în instanță în cazul apariției complicațiilor, oferind o protecție mai mare atât medicilor, cât și pacientelor.