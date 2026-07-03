Dealerul lui Vlad Pascu va merge la închisoare, după ce Curtea de Apel București a pronunțat vineri hotărârea definitivă în dosarul lui Tudor Duma, cunoscut drept „Maru”, condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare pentru trafic de droguri de risc în formă continuată, deținere de droguri pentru consum propriu și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Instanța a respins apelurile formulate atât de DIICOT, cât și de inculpați, menținând sentința pronunțată de Tribunalul București.

Curtea de Apel București a pronunțat hotărârea definitivă în dosarul în care Tudor Duma, cunoscut sub porecla „Maru”, a fost judecat pentru infracțiuni la regimul drogurilor și al armelor.

Instanța a respins apelurile formulate de DIICOT, dar și pe cele depuse de Tudor Duma și de celălalt inculpat din dosar, astfel că pedeapsa de 4 ani și 3 luni de închisoare a rămas definitivă.

„Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală şi inculpaţii Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton (...). Definitivă”, se arată în minuta instanței

Judecătorii au decis, de asemenea, ca Tudor Duma și Constantin Costin-Anton să achite câte 2.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Prin această hotărâre, sentința pronunțată de Tribunalul București în noiembrie 2024 rămâne definitivă.

Tudor Duma a devenit cunoscut la nivel național după ce numele său a fost asociat cu anturajul lui Vlad Pascu, condamnat în dosarul accidentului produs la 2 Mai, în urma căruia doi studenți și-au pierdut viața.

În septembrie 2023, procurorii DIICOT și polițiștii antidrog au efectuat mai multe percheziții în București, iar Tudor Duma a fost pus sub acuzare pentru trafic de droguri și deținere de substanțe interzise.

Anchetatorii susțin că acesta făcea parte dintr-un grup implicat în consumul și distribuția de droguri de risc și de mare risc.

Tudor Duma a intrat și în atenția opiniei publice după un incident petrecut la Spitalul Floreasca, unde a intrat în farmacia unității medicale, s-a filmat și a afirmat pe rețelele sociale că se afla sub influența alcoolului și a drogurilor.

De-a lungul timpului, numele său a fost menționat în mai multe dosare privind consumul și traficul de droguri, presa relatând despre implicarea acestuia în cercuri de consumatori din București.

Pe lângă condamnarea rămasă definitivă, Tudor Duma este judecat și într-un alt dosar, deschis după moartea lui Rareș Ion, tânărul de 20 de ani cunoscut în mediul online drept „Castron”.

Potrivit anchetatorilor, Rareș Ion ar fi consumat droguri în garajul locuinței lui Tudor Duma și a murit în aprilie 2025 în urma unei intoxicații acute polimedicamentoase.

Raportul medico-legal a indicat prezența în organism a mai multor substanțe, printre care metadonă, benzodiazepine, tramadol, canabinoizi, 6-MAM și alfa-PVP. Ancheta a atras atenția publică după apariția unor informații potrivit cărora Tudor Duma ar fi transmis live-uri pe TikTok în timp ce tânărul se afla în stare gravă.

În acest dosar, procurorii îl acuză că și-ar fi pus locuința la dispoziție pentru consumul de droguri și că nu ar fi intervenit pentru a împiedica producerea tragediei.

Tudor Duma este fiul lui Ciprian Ioan Duma, om de afaceri din domeniul construcțiilor.

De-a lungul timpului, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora tatăl său ar fi solicitat inclusiv emiterea unui ordin de protecție împotriva fiului, în contextul problemelor generate de consumul de droguri.