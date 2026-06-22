Tudor Chirilă ar pleca în vacanță alături de Oana Gheorghiu, potrivit unei postări publicate de Dana Budeanu pe rețelele de socializare. Aceasta a distribuit mai multe imagini surprinse într-un aeroport și a transmis un mesaj care sugerează că cei doi, alături de partenerii lor, ar fi plecat împreună într-o călătorie în afara țării.

În mesajul publicat pe Facebook, Dana Budeanu a făcut referire la prezența lui Tudor Chirilă și a Oanei Gheorghiu în aeroport și a lansat mai multe remarci ironice la adresa celor doi.

„OH! SE PLEACĂ ÎN FAMILIA EXTINSĂ DĂRUIEȘTE O VACANȚĂ! UNA MIE, UNA ȚIE! CRE'CĂ PLĂTEȘTE FĂRĂ VOCE, CĂ TANTI E ȘOMERĂ SAU O ÎNTREȚINE CONCUBINU', CĂ NEVASTA PĂ ȘLAP! PS: NU STAȚI CU SĂRACII ĂIA PE CARE-I CHEMAȚI ÎN PIAȚĂ, STAȚI LA BUSINESS FRUMOS! ATÂT DĂ PROȘTII VĂ CRED! DONAȚI!”, a scris Dana Budeanu pe rețelele de socializare.

Postarea a fost distribuită și comentată de numeroși utilizatori, în contextul notorietății publice de care se bucură atât Tudor Chirilă, cât și Oana Gheorghiu. Fotografiile îi surprind pe cei doi în zona Business Lounge a aeroportului, spațiu destinat pasagerilor care beneficiază de anumite categorii de servicii sau facilități oferite de companiile aeriene și de operatorii aeroportuari.

Tudor Chirilă și Oana Gheorghiu sunt cunoscuți în spațiul public inclusiv prin prisma susținerii unor cauze civice. Oana Gheorghiu s-a remarcat prin activitatea din cadrul proiectului „Dăruiește Viață”, inițiat alături de Carmen Uscatu, iar ulterior a intrat în politică.

De-a lungul timpului, Tudor Chirilă a avut mai multe poziții publice favorabile proiectului „Dăruiește Viață” și fondatoarelor acestuia. În contextul în care Oana Gheorghiu a devenit o figură asociată și cu zona politică, artistul a continuat să își exprime susținerea pentru aceasta în spațiul public.

Tudor Chirilă a intervenit și în momentul tensiunilor dintre Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. În acea perioadă, cântărețul a transmis un mesaj în care a vorbit despre plecarea Oanei Gheorghiu din fundație și despre impactul acestei decizii asupra proiectului.

„Plecarea Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți.”

Mesajul său a fost interpretat ca o susținere directă pentru Oana Gheorghiu, în contextul disputei apărute în jurul organizației. Imaginile publicate acum de Dana Budeanu au readus în atenție relația de apropiere dintre Tudor Chirilă și Oana Gheorghiu, într-un moment în care aceasta este prezentă și în zona politică.