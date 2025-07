Trump recunoaște: Finalul războiului din Ucraina e o necunoscută

Președintele american Donald Trump a declarat că nu este sigur dacă va putea încheia războiul dintre Rusia și Ucraina.

Această declarație vine în contrast cu promisiunile făcute în timpul campaniei sale electorale, când anunța că va rezolva rapid conflictul.

Întrebat dacă are încredere că va reuși să pună capăt războiului, Trump a răspuns: „Nu știu. Nu pot să vă spun dacă se va întâmpla sau nu”.

În același timp, el a subliniat că și-ar dori ca războiul să ia sfârșit, afirmând că este o prioritate: „Da. Mi-ar plăcea să văd că se întâmplă”. În campania electorală, Trump promisese că va opri ostilitățile în prima zi după preluarea mandatului, însă ulterior a calificat acea promisiune drept „o exagerare”. El a precizat că situația din Ucraina este în prezent „o afacere Biden”, nu una de competența sa, dar că încearcă să rezolve conflictul.

