Trump pune Canada să plătească taxe de 50%

Trump pune Canada să plătească taxe de 50%
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat intenția de a impune taxe vamale de 50% asupra tuturor avioanelor canadiene vândute în SUA, în cadrul unei dispute comerciale legate de certificarea aeronavelor Gulfstream, potrivit Reuters.

Trump vrea taxe vamale de 50%

Trump a acuzat autoritățile canadiene că refuză în mod „nejustificat și ilegal” să certifice mai multe modele de avioane Gulfstream, inclusiv modelele 500, 600, 700 și 800.

Consecința directă a acestei decizii ar fi și decertificarea avioanelor Bombardier Global Express, care vor fi tratate de acum înainte diferit pe piața americană până când aeronavele Gulfstream vor primi certificarea completă în SUA.

Gulfstream

Gulfstream. Sursa foto Wikipedia

Potrivit președintelui american, Canada ar fi folosit aceleași proceduri de certificare pentru a bloca vânzările Gulfstream pe teritoriul său, ceea ce constituie un impediment comercial considerat nejustificat de administrația Trump.

Conflict între SUA și Canada

Această amenințare survine în contextul unui alt conflict comercial între SUA și Canada, legat de un posibil acord de liber schimb între Ottawa și China, asupra căruia Trump amenințase anterior cu taxe de 100% pentru importurile canadiene, dacă acesta ar fi fost aprobat. Președintele a justificat decizia sa ca fiind o protecție a intereselor producătorilor americani și a industriei aviației din SUA.

Canada

Canada / Sursa foto: Arhiva EVZ

Experții în comerț internațional și analiștii pieței aviatice avertizează că introducerea unor taxe de 50% ar putea destabiliza lanțurile de aprovizionare și ar afecta contractele internaționale de achiziție de aeronave, în condițiile în care Canada furnizează avioane private și comerciale de top, foarte utilizate în sectorul business aviation.

Măsura lui Trump, criticat

Decizia președintelui american a provocat reacții mixte la nivel internațional. În timp ce unii susțin că măsura protejează producția americană, alții consideră că aceasta ar putea declanșa un război comercial transfrontalier, cu repercusiuni asupra relațiilor economice dintre cele două țări și chiar asupra negocierilor comerciale cu China.

Măsurile detaliate și pașii următori în această dispută comercială sunt așteptați în următoarele săptămâni, pe măsură ce guvernele SUA și Canada vor analiza efectele economice și legale ale noilor tarife.

