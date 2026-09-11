Președintele american Donald Trump a respins avertismentele potrivit cărora inteligența artificială ar putea reprezenta o amenințare existențială pentru omenire, în timp ce cercetători și angajați ai unor companii precum OpenAI și Anthropic cer încetinirea dezvoltării celor mai avansate sisteme AI.

Întrebat dacă este îngrijorat că inteligența artificială ar putea duce la dispariția omenirii, Donald Trump a răspuns: „Nu, nu am nicio îngrijorare”.

Președintele american a spus că principala sa preocupare este competiția tehnologică dintre Statele Unite și China. „Mă îngrijorează faptul că, dacă nu câştigăm cursa AI, vom ajunge într-o poziţie foarte proastă”, a declarat Trump, estimând că Statele Unite sunt în prezent cu aproximativ un an înaintea Chinei.

Trump a considerat acest avantaj important, în condițiile în care competiția dintre cele două țări s-a intensificat după ce modelele chineze de inteligență artificială au devenit mai capabile și au început să fie adoptate pe scară mai largă la nivel internațional.

În timp ce Trump vorbește despre cursa tehnologică dintre SUA și China, cercetători din industria AI au început să avertizeze public asupra ritmului accelerat al dezvoltării.

Jacob Coxon, cercetător la Anthropic, și-a dat demisia marți și a acuzat compania și OpenAI că „se joacă cu viețile noastre”. El a susținut că inclusiv unii dintre dezvoltatorii de AI consideră că sistemele ar putea ajunge să „ne omoare pe toți până la sfârșitul deceniului”.

Una dintre principalele temeri ale cercetătorilor este reprezentată de autoîmbunătățirea recursivă, cunoscută sub denumirea de RSI. Conceptul se referă la situația în care sistemele de inteligență artificială își îmbunătățesc tot mai mult propriile performanțe, ceea ce ar putea accelera la rândul său dezvoltarea unor sisteme și mai avansate.

Jasmine Wang, cercetătoare la OpenAI, a declarat: „Este greu de exagerat cât de periculos este să ne îndreptăm în viteză către RSI”.

La rândul său, șeful cercetării OpenAI, Jakub Pachocki, a spus că se așteaptă ca progresul inteligenței artificiale să poată continua până la apariția autoîmbunătățirii recursive.

„Sunt îngrijorat că nimeni nu este pregătit pentru consecințele unei creşteri rapide şi continue a inteligenţei maşinilor”, a declarat Pachocki, citat de CNBC.

Avertismentele venite din industria AI au generat reacții și la Washington, unde parlamentari republicani și democrați susțin o supraveghere mai strictă a dezvoltării sistemelor avansate de inteligență artificială.

Republicanul Jay Obernolte și democrata Lori Trahan au anunțat în luna iulie planurile pentru FRONTIER Act, un proiect care ar crea un cadru de reglementare pentru modelele AI avansate.

În septembrie, senatorul Bernie Sanders și reprezentantul Greg Casar au prezentat Ban Artificial Superintelligence Act, prin care dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială foarte avansate ar urma să fie suspendată temporar, până la stabilirea unor reguli federale de siguranță. Lori Trahan a declarat că situația impune intervenția Congresului.

„Cercetătorii în siguranță demisionează, modele AI puternice scapă din laboratoarele lor, iar companiile continuă cursa oricum”, a spus Trahan, susținând că legislativul american trebuie să acționeze.