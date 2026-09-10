Diavolul se ascunde în AI: Progres tehnologic sau instrument de control?

Trăim într-o epocă în care giganții tehnologici ne promit un viitor utopic, dar realitatea din spatele ecranelor este mult mai întunecată. Așa cum avertizează și voci vizionare precum Peter Thiel sau J.D. Vance, inovația a fost confiscată de o elită deconectată de la realitatea omului de rând. Thiel sublinia celebrul fapt că „inteligența artificială este comunistă” – pentru că natura ei este de a centraliza puterea, datele și deciziile în mâinile unui monopol restrâns, transformându-se într-un instrument de control total.

În același timp, discursul lui J.D. Vance ne amintește de prețul uman: o oligarhie tech care se îmbogățește masiv, în timp ce inovația lor distruge locuri de muncă, erodează clasa de mijloc și alienează comunitățile tradiționale, în loc să le ajute. Despre capcanele Inteligenței Artificiale, cenzura digitală și modul în care libertatea noastră este pusă la bătaie de noile „zeități” din Silicon Valley, discutăm astăzi cu cărțile pe față.

În studioul „Hai România” vă așteaptă o dezbatere de neratat cu Dan Andronic, avându-i ca invitați pe Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră Când? Astăzi, fix la ora 12:00. Unde? Live, pe canalul de YouTube „Hai România” și pe platformele noastre. Nu ratați o analiză incomodă, dincolo de propaganda progresistă! Vă așteptăm cu multe comentarii și părerei Care credeți că este cel mai mare pericol pe care îl aduce Inteligența Artificială în lume: pierderea locurilor de muncă sau cenzura informației?

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