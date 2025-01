International Trump, mai eficient în câteva ore decât Biden în 15 luni







Trimisul lui Trump l-a influențat pe Netanyahu mai mult într-o întâlnire de câteva ore decât a făcut-o Biden vreme de 15 luni, au declarat oficialii arabi prezenți la negocierea armistițiului dintre Israel și teroriștii palestinieni Hamas.

Întâlnirea dintre Netanyahu și reprezentantul lui Trump

O întâlnire „încordată” de weekend între prim-ministrul Benjamin Netanyahu și viitorul reprezentant al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a condus la încheierea favorabilă a negocierilor pentru eliberarea ostaticilor.

Principalul consilier al președintelui ales al SUA Donald Trump a făcut mai mult pentru a-l influența pe premierul israelian la această singură întâlnire decât președintele în exercițiu, Joe Biden, în ultimul an și jumătate, potrivit declarațiilor făcute de doi oficiali arabi pentru The Times of Israel.

Steve Witkoff a fost la Doha, săptămâna trecută, pentru a lua parte la negocierile pentru încheierea acordului care să ducă la eliberarea unor ostatici, în timp ce mediatorii încearcau să obțină un acord înainte de învestirea lui Trump, de pe 20 ianuarie.

Acordul, în vigoare cu o zi înainte de inaugurarea mandatului lui Trump

Sâmbătă, Witkoff a zburat în Israel pentru o întâlnire cu Netanyahu la biroul premierului din Ierusalim.

În timpul întâlnirii, Witkoff l-a îndemnat pe Netanyahu să accepte compromisurile-cheie necesare pentru un acord, au declarat cei doi oficiali arabi pentru The Times of Israel, sub condiția anonimatului.

Nici Witkoff, nici biroul lui Netanyahu nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Luni seara - la două zile după întâlnirea de la Ierusalim - echipele de negociere din partea Israelului și teroriștilor Hamas au transmis mediatorilor că au acceptat, în principiu, propunerea de acord pentru ostatici, au mai spus cei doi oficiali arabi.

Acordul putea fi încheiat din mai anul trecut

De atunci, părțile au lucrat pentru a finaliza detaliile privind implementarea acordului.

Una dintre principalele probleme care nu a fost încă finalizată sunt parametrii exacti ai retragerii IDF din Fâșia Gaza.

Mediatorii care așteaptă încă o hartă a Israelului care să stabilească acest lucru, au spus oficialii arabi.

Unul dintre oficialii arabi a spus că acordul în trei etape care este deja în vigoare între Israel și gruparea teroristă Hamas este în mare parte același cu propunerea făcută de Israel în mai anul trecut.

„Un acord s-ar fi putut obține mult mai devreme, dar ambele părți au contribuit la eșecul discuțiilor, în diferite momente”, au mai spus oficialii arabi.