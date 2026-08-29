Republica Moldova. Un moldovean stabilit cu traiul în regiunea Moscova şi-a pierdut viaţa în războiul din Ucraina, fiind înrolat cu foprţa în armata rusă.

Bărbatul, Alexei Covăţică era din raionul Sângerei şi avea doar 42 de ani.

Covăţică a fost înmormântat în regiunea Moscova, unde locuise în ultimii ani. Iar rudele au putut să-l identifice doar după tatuajul de pe braţ.

Din spusele rudelor, Alexei Covăţică era plecat de mai mulţi ani după câştig în Federaţia Rusă, lăsând la baştină soţia şi fiica minoră. În regiunea Moscova a cunoscut o rusoaică, de care s-a îndrăgostit şi a decis să formeze cu ea o nouă familie.

Odată cu trecerea timpului, Alexei a dobândit cetăţenia rusă. Şi a cumpărat un teren pentru construcţii ca să-şi zidească o casă.

Totul s-a schimbat în ziua când s-a întors mai devreme acasă şi a găsit-o pe concubină în pat cu alt bărbat. Alexei s-a enervat şi i-a bătut atât pe rusoaică, cât şi pe amantul ei. Iar aceştia l-au denunţat la poliţie. Fiind reţinut, Alexei a fost dus la comisariatul militar şi mobilizat să mearcă la război în Ucraina.

Potrivit rudelor, Alexei Covăţică a fost trimis să lupte în prima linie, unde a rezistat doar vre-o patru săptămâni. El a reuşit să-i telefoneze unei mătuşe din Sângerei, prin intermediul căreea şi-a luat rămas bun de la rude.

„Aici se face farş (tocătură din carne n.r.). Rămâne viu unul sau doi din 20 care merg la atac. Nu cred că voi scăpa”, i-a spus Alexei mătuşii.

Acesta a fost ultimul mesaj transmis de Alexei Covăţică rudelor din Republica Moldova.

Potrivit datelor proiectului ucrainean „Vreau să trăiesc” Rusia ar fi recrutat ilegal cel puțin 857 moldoveni ca să meargă la război în Ucraina. Cel puţin 81 de moldoveni care au ales să lupte de partea Rusiei au fost ucişi pe front.

Ministerul de Externe de la Chişinău i-a atenţionat de câteva ori pe moldovenii din Federaţia Rusă să nu cadă pradă promisiunilor şi să se înroleze în armata rusă.

Anterior, preşedinta Maia Sandu a retras cetăţenia mai multor moldoveni care au ajuns să lupte de partea Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.