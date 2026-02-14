Trei retețe cu puține calorii. Sunt gustoase și ușor de făcut

Rețete cu puține calorii. Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută să-și mențină greutatea și să adopte un stil de viață echilibrat, rețetele cu puține calorii au devenit din ce în ce mai populare. Nutriționiștii recomandă alimente bogate în nutrienți, dar sărace în calorii, pentru a susține energia și starea de bine, fără a adăuga kilograme în plus, potrivit primewomen.

Salată de quinoa cu legume proaspete și dressing de lămâie. Această salată este plină de fibre, vitamine și proteine vegetale, dar are puține calorii. Quinoa este un ingredient vedetă, bogat în proteine complete, care ajută la sațietate.

Ingrediente (2 porții):

100 g quinoa

1 ardei gras roșu, tăiat cubulețe

1 castravete, feliat subțire

10 roșii cherry, tăiate în jumătăți

1 lingură de pătrunjel proaspăt, tocat

1 linguriță de ulei de măsline extravirgin

Zeama de la o jumătate de lămâie

Sare și piper, după gust

Mod de preparare:

Clătiți quinoa sub jet de apă rece.

Fierbeți quinoa într-o cană și jumătate de apă timp de 12–15 minute, până când semințele devin translucide. Lăsați să se răcească.

Într-un bol mare, amestecați legumele tăiate: ardei, castravete, roșii și pătrunjel.

Adăugați quinoa răcită peste legume.

Stropiți cu ulei de măsline și zeama de lămâie. Condimentați cu sare și piper după gust.

Amestecați bine și serviți imediat sau după 30 de minute pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Această salată are aproximativ 250 kcal per porție și este ideală pentru prânz sau cină ușoară.

Supa cremă de dovlecel și morcov este aromată și foarte săracă în calorii. Legumele folosite oferă vitamine și minerale esențiale, iar supa poate fi consumată și ca gustare între mese.

Ingrediente (4 porții):

2 dovlecei medii, tăiați cuburi

2 morcovi, curățați și feliați

1 ceapă mică, tocată mărunt

2 căței de usturoi, pisați

500 ml supă de legume neîndulcită

1 linguriță de ulei de măsline

Sare și piper, după gust

Frunze de pătrunjel, pentru decor

Mod de preparare:

Într-o oală, încălziți uleiul de măsline și căliți ceapa și usturoiul timp de 2–3 minute.

Adăugați morcovii și dovleceii și gătiți încă 5 minute, amestecând constant.

Turnați supa de legume și aduceți la fierbere. Reduceți focul și lăsați să fiarbă timp de 15–20 minute, până când legumele sunt moi.

Folosind un blender vertical, mixați supa până devine cremă fină.

Condimentați cu sare și piper după gust.

Serviți cu frunze proaspete de pătrunjel deasupra.

O porție de supă cremă are aproximativ 120 kcal și poate fi consumată fără grijă pentru aportul caloric.

Această rețetă combină proteinele slabe din pește cu legume bogate în vitamine, având un aport caloric redus, dar suficient pentru a oferi sațietate.

Ingrediente (2 porții):

2 fileuri de somon (aprox. 150 g fiecare)

200 g sparanghel, curățat

1 linguriță de ulei de măsline

Zeama de la o jumătate de lămâie

Sare, piper și ierburi aromatice (rozmarin sau mărar)

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 180°C.

Așezați fileurile de somon într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Stropiți somonul cu ulei de măsline și zeama de lămâie. Condimentați cu sare, piper și ierburi aromatice.

Adăugați sparanghelul alături de somon și stropiți-l cu puțin ulei de măsline și sare.

Coaceți timp de 15–20 minute, până când somonul devine fraged și sparanghelul ușor crocant.

Serviți imediat, cu felii de lămâie alături.

Această rețetă are aproximativ 280 kcal per porție și este o opțiune excelentă pentru cină sau prânz sărac în calorii, dar bogat în proteine și nutrienți esențiali.