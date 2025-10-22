Justitie

Trei ofițeri ai IPJ Timiș, cercetaţi de DIICOT într-un dosar de contrabandă

Trei ofițeri ai IPJ Timiș, cercetaţi de DIICOT într-un dosar de contrabandăDIICOT. Sursa foto: Arhiva EVZ
Trei ofițeri ai Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, printre care și adjunctul instituției, sunt cercetaţi de DIICOT Caraș-Severin pentru că ar fi ajutat o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri, potrivit unor surse din anchetă, citate de News.ro.

Potrivit unor surse din anchetă, trei ofițeri ai IPJ Timiș sunt cercetați într-un dosar privind contrabanda cu diverse mărfuri provenite din Turcia. Printre cei vizați se numără adjunctul instituției, Florin Bolbos, șefa Serviciului Județean Anticorupție, Mihaela Ianăși, și șeful Biroului de Investigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu.

Sursele citate afirmă că, pe lângă cei trei ofițeri, în același dosar sunt cercetați și foști șefi ai IPJ Timiș, în prezent pensionați: Petrică Cazimir, care a fost la Serviciul de Investigare a Fraudelor, Gheorghe Niță și Marcel Crăciunescu, ambii din Poliția Rutieră Timiș.

Audieri la DIICOT Caraș-Severin, după perchezițiile din Timiș

Marcel Crăciunescu și Florin Bolbos au fost implicați și în alte anchete derulate de DNA în urmă cu câțiva ani, însă au fost achitați de instanță. Miercuri, anchetatorii au făcut mai multe percheziții la locuințele celor vizați și la sediul IPJ Timiș.

Percheziții

Percheziții. Sursa foto: Arhiva EVZ

Toți cei vizați urmează să fie duși la audieri la sediul DIICOT Caraș-Severin, unde procurorii din Reșița se ocupă de investigarea acestui dosar de evaziune fiscală.

Zeci de percheziții în trei județe într-un dosar de contrabandă

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii DIICOT Caraș-Severin, au făcut miercuri 58 de percheziții domiciliare în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad.

Acțiunea a vizat o grupare care se ocupa cu contrabanda și vânzarea ilegală de mărfuri aduse din Turcia. În rețea ar fi fost implicați mai mulți polițiști, atât activi, cât și pensionați, iar 30 de persoane urmează să fie audiate în acest dosar de contrabandă și spălare de bani.

