Trasmoz, singurul oraș din Spania excomunicat de Biserica Catolică

Trasmoz este un sat din comunitatea autonomă Aragon, provincia Zaragoza, aflată în comarca Tarazona y el Moncayo. Dincolo de amplasarea sa într-o zonă rurală cunoscută prin relief și localități istorice, Trasmoz se distinge printr-o situație rară: este considerat singurul sat din Spania excomunicat la nivel local, peste care s-a suprapus un „blestem” devenit cunoscut în regiune. Din punct de vedere demografic, sursele oficiale arată o comunitate foarte mică, de aproximativ 83 de locuitori.

În reconstituirile istorice publicate de presa spaniolă, episodul excomunicării este legat de un conflict prelungit cu Real Monasterio de Santa María de Veruela, una dintre instituțiile religioase cu influență majoră în zonă în Evul Mediu. Potrivit publicației Público, Trasmoz era teritoriu laic și își apăra autonomia, inclusiv prin refuzul de a se supune autorității mănăstirii, iar tensiunile au escaladat în secolul al XIII-lea.

Aceeași sursă indică faptul că un punct sensibil a fost controlul asupra resurselor locale, inclusiv exploatarea lemnului, în contextul în care mănăstirea își afirma drepturi și privilegii. În această prezentare, excomunicarea apare ca rezultat al unui conflict de putere mai mult decât ca răspuns la o chestiune strict religioasă.

Excomunicarea, care a avut loc în 1255, este pusă pe seama unui demers susținut de conducerea mănăstirii, acceptat de episcopul de Tarazona. Sursa citată anterior arată că, din perspectiva epocii, efectele erau serioase: localnicii nu se puteau spovedi și nu puteau primi sacramentele, deși viața de zi cu zi continua.

Aceste nuanțe sunt importante fiindcă, în timp, excomunicarea a fost amestecată în multe materiale cu legende locale, iar diferența dintre sancțiunea religioasă și imaginarul popular a devenit greu de separat. În articole recente despre localitate, linia narativă rămâne, totuși, aceea a unei excomunicări rămase fără revocare.

Un al doilea moment este începutul secolului al XVI-lea. Potrivit Público, disputa s-a reaprins, de data aceasta pe tema drepturilor de utilizare a apei, iar episodul a alimentat o „legendă neagră” care a rămas atașată satului. În aceeași relatare apare descrierea unui ritual în care un abate ar fi recitat un psalm de blestem, cu elemente menite să facă publică sancțiunea.

Într-un material care a circulat internațional despre istoria locului, Aleteia indică anul 1511 ca moment în care ar fi existat o aprobare papală, element invocat ulterior pentru a susține ideea că doar papa ar putea ridica oficial un asemenea act.

Trasmoz este asociat, în mod constant, cu povești despre vrăjitorie. În presa spaniolă, aceste teme sunt prezentate ca parte a patrimoniului cultural local și a tradițiilor narative din regiunea Moncayo, nu ca dovezi istorice. Público notează că unele povești au fost popularizate și prin literatură, cu referire la scriitorul Gustavo Adolfo Bécquer, care a stat în zonă în secolul al XIX-lea și a contribuit la răspândirea legendelor.

Totuși, în spatele reputației misterioase, a existat un conflict clasic de jurisdicție și interese economice între o comunitate și o instituție puternică a epocii.