Ortodoxie vs. latinitate în Evul Mediu românesc. Evenimentul Istoric - decembrie 2025 oferă dezvăluiri de excepție!

S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Succesor al lui Basarab Întemeietorul, în Țara Românească, domnitorul Nicolae Alexandru a jucat o carte mare. Astfel, în luna mai 1359, atunci când regele Ungariei a interceptat corespondența pe care o purta cu Papa de la Roman și interesat să fie uns „domn autocrator“, adică singur stăpân, suveran prin drept divin, el a trecut la acțiune.

Se va adresa împăratului bizantin și patriarhului Calistus I pentru a înființa o mitropolie în Țara Românească. Așa s-a ajuns ca să se fondeze Mitropolia Ungrovlahiei, sub păstorirea lui Iachint de Vicina.

Opțiunea pentru ortodoxia răsăriteană s-a făcut din calcul rece. Deși latinofoni, românii riscau să fie înghițiți de catolicism, ai cărui purtători „apostolici” se proclamaseră regii maghiari. În Evul Mediu, nu cine avea originea nobilă conta ci aceia care dispuneau de o forță militară. Ori, Papalitatea pe asta conta, pe impunerea credinței prin forță militară. Nu că în partea răsăriteană, Sfântul Vladimi nu ar fi acceptat creștinarea rușilor tot pe criteriul impunerii de sus în jos a credinței!

Urmașii lui Nicolae Alexandru în Țara Românească dar și ai Mușatinilor în Moldova vor decide la debutul secolului XV să renunțe la grafia latină și să se treacă la grafia slavonă, care a înlocuit-o pe cea greacă, la începuturile definitivării ortodoxiei ca direcție politică și confesiune creștină asumată politic.

Se va reveni la grafia latină, abia în 1861-1862, când Alexandru Ioan Cuza a decis să limiteze implicarea Bisericii în viața civilă a comunității, pregătind modernizarea culturală a Principatelor Unite.

