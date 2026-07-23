Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că cele peste 3.790 de tone de propan aflate pe nava avariată în Marea Neagră trebuie transferate într-un alt vas, iar autoritățile ar trebui să ceară sprijinul specialiștilor din șantierul naval în care aceasta a fost construită. Transferarea încărcăturii aflate la bordul navei LPG Gas Lisbon trebuie să reprezinte prioritatea după explozia și incendiul produse în Marea Neagră, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a susținut că un astfel de vas nu poate fi lăsat la ancoră în starea actuală și că trebuie găsită rapid o navă capabilă să preia cantitatea de GPL transportată.

„Trebuie spus că o astfel de navă nu poate fi lăsată nici măcar la ancoră. Noi nu avem experiență în construcția a astfel de nave. Dar încărcătura navei trebuie transferată într-o navă astăzi să primească această încărcătură”, a afirmat Băsescu, la Digi24.

Traian Băsescu a declarat că distrugerea compartimentului în care se află mașinile navei complică intervenția, însă nu împiedică descărcarea încărcăturii. În opinia sa, echipamentele aflate pe punte ar putea fi alimentate prin sisteme energetice de la uscat, iar vasul ar putea fi remorcat într-un loc în care operațiunea să se desfășoare în siguranță.

„E adevărat că nava are compartimentul mașini distrus. Probabil că vor trebui făcute improvizații și această marfă, GPL-ul nu știu dacă e refrigerat sau e doar presurizat. Dar indiferent cum ar fi are pompe pe punte. Va trebui să fie conectate la niște sisteme energetice de la uscat și dusă pentru descărcare, remorcată, pentru ca descarea navei să se producă. Trebuie chemați specialiști chiar din șantierul naval care a construit nava”, a explicat acesta.

Fostul șef al statului a mai afirmat că autoritățile trebuie să ia legătura cu specialiștii șantierului naval care a construit vasul, pentru stabilirea soluției tehnice potrivite.

Băsescu a invocat și faptul că comandantul navei a fost salvat și ar putea oferi informațiile necesare despre caracteristicile vasului și starea acestuia.

„Se știe că comandantul e în viață. Se știe ce șantier a construit nava și trebuie imediat contactați, astfel încât să găsească soluții pentru descărcarea navei”, a declarat fostul președinte.

Nava LPG Gas Lisbon, care navighează sub pavilion liberian, a fost avariată în urma unei explozii urmate de un incendiu în Marea Neagră.

Incidentul s-a produs la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Vasul transporta peste 3.790 de tone de propan, iar la bord se aflau 17 membri ai echipajului.

Toți marinarii au fost salvați de autoritățile române.