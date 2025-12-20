Social

Tradiții și superstiții de Ignat 2025. Ce e interzis să faci pe 20 decembrie

Comentează știrea
Tradiții și superstiții de Ignat 2025. Ce e interzis să faci pe 20 decembriePomana porcului. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Sărbătoarea Ignatului, marcată pe 20 decembrie, este legată de tradiția sacrificării porcului pentru masa de Crăciun. Obiceiul este asociat cu pomenirea Sfântului Ignatie și cu milostenia față de cei sărmani.

Ignat 2025. Superstiții legate de ziua în care românii sacrifică porcul pentru Crăciun

În mediul rural, tăierea porcului a reprezentat dintotdeauna un moment important al pregătirilor pentru Sărbători. În trecut, românii țineau cont de anumite superstiții legate de această zi: sacrificarea trebuia făcută doar pe lumină, de la răsărit până la apus, iar locul era purificat cu tămâie și apă sfințită.

Puțini știu că tăierea porcului are legături cu obiceiurile antice ale popoarelor din Egipt, Grecia și Roma, când ritualul marca trecerea de la un an la altul. La daci, porcul simboliza divinitatea întunericului, iar sacrificiul era menit să ajute Soarele să câștige putere în cea mai scurtă zi a anului.

porci

Porci. Sursa foto: Freepik

Tradiții de azi

În prezent, puține familii mai respectă aceste obiceiuri și sacrifică porcul pe 20 decembrie. Bărbații se ocupă de sacrificare, iar femeile pregătesc carnea și preparatele.

Litoralul câștigă teren înainte de Sărbători. Românii, dornici să petreacă Revelionul la malul Mării Negre
Litoralul câștigă teren înainte de Sărbători. Românii, dornici să petreacă Revelionul la malul Mării Negre
Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc
Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc

Porcul este spălat, pârlit pe paie uscate, iar șoricul este savurat cu sare și țuică fiartă. După sacrificare, carnea este sortată: pentru cârnați, caltaboși, tobă, friptură sau piftie.

Ignat 2025. Reguli de respectat pe 20 decembrie

În funcție de regiune, ziua de Ignat este asociată cu o serie de superstiții. Se crede că femeile nu trebuie să participe la sacrificare, iar munca lor începe abia în momentul în care porcul este tranșat și ajunge în bucătărie.

În ziua de Ignat, tradițiile și superstițiile erau respectate cu strictețe pentru a proteja gospodăria și familia de ghinion și rele. Se credea că orice activitate care nu avea legătură directă cu sacrificarea porcului putea aduce pagube asupra casei. Astfel, spălatul rufelor, torsul lânii, cusutul erau interzise în această zi. În Transilvania, femeile împart bucate pregătite din măruntaie sau pomana porcului celor sărmani și se roagă pentru sufletele celor trecuți în veșnicie.

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:12 - Litoralul câștigă teren înainte de Sărbători. Românii, dornici să petreacă Revelionul la malul Mării Negre
09:01 - Cum prepari acasă cele mai gustoase jumări de porc. Ingredientul care face diferența
08:56 - Brad natural sau artificial, o alegere simplă
08:48 - De la comoditate la pericol. Ce recomandă ANSA când alegi catering pentru un eveniment
08:41 - Europa la jumătatea Rubiconului: Ucraina, Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
08:30 - Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale