Tradiții și superstiții de Ignat 2025. Ce e interzis să faci pe 20 decembrie

Sărbătoarea Ignatului, marcată pe 20 decembrie, este legată de tradiția sacrificării porcului pentru masa de Crăciun. Obiceiul este asociat cu pomenirea Sfântului Ignatie și cu milostenia față de cei sărmani.

În mediul rural, tăierea porcului a reprezentat dintotdeauna un moment important al pregătirilor pentru Sărbători. În trecut, românii țineau cont de anumite superstiții legate de această zi: sacrificarea trebuia făcută doar pe lumină, de la răsărit până la apus, iar locul era purificat cu tămâie și apă sfințită.

Puțini știu că tăierea porcului are legături cu obiceiurile antice ale popoarelor din Egipt, Grecia și Roma, când ritualul marca trecerea de la un an la altul. La daci, porcul simboliza divinitatea întunericului, iar sacrificiul era menit să ajute Soarele să câștige putere în cea mai scurtă zi a anului.

În prezent, puține familii mai respectă aceste obiceiuri și sacrifică porcul pe 20 decembrie. Bărbații se ocupă de sacrificare, iar femeile pregătesc carnea și preparatele.

Porcul este spălat, pârlit pe paie uscate, iar șoricul este savurat cu sare și țuică fiartă. După sacrificare, carnea este sortată: pentru cârnați, caltaboși, tobă, friptură sau piftie.

În funcție de regiune, ziua de Ignat este asociată cu o serie de superstiții. Se crede că femeile nu trebuie să participe la sacrificare, iar munca lor începe abia în momentul în care porcul este tranșat și ajunge în bucătărie.

În ziua de Ignat, tradițiile și superstițiile erau respectate cu strictețe pentru a proteja gospodăria și familia de ghinion și rele. Se credea că orice activitate care nu avea legătură directă cu sacrificarea porcului putea aduce pagube asupra casei. Astfel, spălatul rufelor, torsul lânii, cusutul erau interzise în această zi. În Transilvania, femeile împart bucate pregătite din măruntaie sau pomana porcului celor sărmani și se roagă pentru sufletele celor trecuți în veșnicie.