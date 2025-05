Social Top 5 modalități prin care românii se distrează online în 2025







Un lucru e foarte clar în vremurile în care trăim. Există în acest moment o mulțime de modalități prin care românii se distrează în mediul online, începând de la filme și seriale TV și până la jocuri de noroc online.

Avantajul pe care îl avem la distracția online? Poate fi accesată de oriunde, atâta timp cât avem acces la o conexiune de internet.

Vizionare de conținut video pe TikTok si Youtube

Cred că nu mai există niciun dubiu că printre cele mai populare platforme online din anul 2025 sunt Tiktok și Youtube. Consumatorii de Tiktok folosesc această aplicație în primul rând pentru videoclipuri de tip meme, care pot aduce un zâmbet pe buză, în timp ce utilizatorii de Youtube folosesc platforma pentru diverse activități.

Însă trebuie să fii atent atunci când consumi conținut pe Tiktok. Asta deoarece aplicația are un algoritm foarte avansat care iți pompează videoclipuri în funcție de cât timp petreci pe un clip dintr-un anumit domeniu.

Pe Youtube, utilizatorii se pot uita la podcast-uri din diverse domenii, se pot uita la emisiuni LIVE online, pot urmări streamer-ul preferat, pot căuta tutoriale și multe altele. Youtube mai este folosit de foarte mulți oameni și pentru învață lucruri noi, deoarece pe această platformă există o mulțime de tutoriale DIY (Do It Yourself), începând de la instalații sanitare și până la mecanică de mașină.

Vizionare de filme și seriale

Chiar dacă nu mai este o noutate pentru mulți dintre noi, divertismentul de tip filme și seriale online este într-o continuă creștere și în prezent. Apar tot mai multe platforme de streaming online, însă fară dar și poate printre cele mai populare sunt cele care au deja o notorietate pe piață:

Netflix – această platformă oferă trei tipuri de abonament: minim, standard și premium. În funcție de tipul pe care îl alegi, poți urmări filmele și serialele tale preferate pe un dispozitiv, două dispozitive sau chiar patru dispozitive simultan. Dacă alegi varianta premium, te poți bucura de filmele tale preferate în format 4K, însă dacă optezi pentru varianta minimă, poți viziona doar la rezoluție 720p (HD). Max – pe Max găsești o mulțime de seriale TV și filme premiate, inclusiv Game of Thrones, House of the Dragon, Joker sau The Penguin. Abonamentele încep de la 5 euro lunar și ajung până la 10 euro lunar. Disney+ - un serviciu de streaming care începe să atragă din ce în ce mai mulți utilizatori este Disney+, care oferă filme din sfera Marvel și alte filme premiate pentru abonamente începând de la 30 de LEI pe luna.

Asadar, acum poti urmari totul online, direct de pe un telefon mobil. Nu mai ai nevoie de un calculator sau laptop si nici nu mai trebuie sa astepti sa ajungi acasa pentru a urmari serialele sau filmele tale preferate.

Muzică si podcasturi

Muzica ne poate face să uităm de probleme, astfel că aceasta nu mai este doar o metodă de divertisment în anul 2025.

Însă în prezent, atât muzica cât și podcast-urile există în viața de zi cu zi a românilor.

Există foarte multe platforme de streaming audio, inclusiv Spotify, Youtube Music sau Apple Music. Dacă nu vrei să plătești un abonament Youtube Music pentru a asculta melodiile tale preferate fară reclame, o poți face complet gratuit pe Youtube, însă e posibil să primești reclame chiar și de 30 de secunde în timpul unei melodii.

Podcast-urile au crescut o creștere foarte mare în ultimii ani de zile, astfel că tot mai mulți români ascultă podcast-uri din diverse domenii: afaceri, povești de viață sau stand-up comedy.

Shopping online

Dacă în urmă cu mulți ani shopping-ul online ni se părea un lucru SF, lucrurile stau total diferit în anul 2025. Acum ai o mulțime de magazine online de la care poți cumpăra lucruri în doar câteva secunde.

Există site-uri online de pe care poți cumpăra parfumuri, haine, încălțăminte, electrocasnice și multe altele. Printre cele mai populare magazine online de la care poți cumpăra toate aceste lucruri se numără: Altex, eMag, Media Galaxy, Elefant, Fashiondays sau About You.

Jocuri online

În final, tot mai mulți români aleg să se distreze la jocuri online, în special la jocuri de cazino. Și spunem asta deoarece în prezent românii o pot face gratuit, fără a mai depune bani din propriul buzunar. Da, ai auzit bine. Poți juca la un cazino online păcănele gratis, fie în modul demo, fie cu un bonus fără depunere.

La noi în țară există mai multe platforme online care iți oferă acces gratuit la păcănele cu monede virtuale, astfel că poți testa aproape toate sloturile video fară un risc financiar real. Însă dacă vrei să câștigi și bani reali, atunci ar trebui să optezi pentru bonusurile fără depunere pe care unii operatori le oferă clienților noi care își deschid pentru prima oară un cont de joc pe o platformă online.

Trebuie însă să fii atent la condițiile de rulaj atașate ale bonusurilor fără depunere, deoarece ele vin la pachet cu condiții destul de greu de îndeplinit. Însă dacă reușești să faci acest lucru, poți retrage o sumă de bani pe care ai făcut-o practic din nimic, fără ca tu să-ți asumi un risc financiar.