Actorul Toma Cuzin, cunoscut publicului pentru rolul lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”, a fost plasat sub control judiciar după ce a provocat un accident rutier în județul Teleorman, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Actorul fusese reținut de polițiști, iar testarea antidrog a indicat prezența unor substanțe interzise. Potrivit unor surse din anchetă, analizele de sânge ar fi indicat cocaină și cannabis.

După apariția informațiilor despre incident, reprezentanții PRO TV au transmis că așteaptă lămurirea situației de către autorități și au subliniat că postul nu susține comportamentele care pun în pericol siguranța oamenilor.

Reprezentanții postului de televiziune au transmis că urmăresc informațiile apărute despre actor și au subliniat că, înainte de toate, persoanele implicate în accident sunt în siguranță.

„Suntem la curent cu informațiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranță și că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului.

În ceea ce privește circumstanțele în care s-a produs incidentul, avem încredere că autoritățile vor clarifica situația și că vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legea. Ceea ce putem confirma este că nu susținem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celor din jur”, au transmis reprezentanții PRO TV într-un comunicat pentru Click.ro.

Actorul a fost reținut marți, 13 octombrie, de polițiștii din Teleorman, după un accident rutier produs în comuna Peretu. Acesta conducea un autoturism din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, deși avea dreptul de a conduce suspendat din luna mai a anului trecut.

Potrivit polițiștilor, accidentul s-ar fi produs după ce șoferul nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de mașina din fața sa.

„În timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat”, potrivit comunicatului Poliției.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că actorul nu avea dreptul să se afle la volan. Testarea antidrog a indicat prezența a două substanțe, cocaină și cannabis, iar analizele de sânge ar fi confirmat rezultatele, potrivit unor surse din anchetă.

Incidentul din Teleorman nu este primul caz în care Toma Cuzin ajunge în atenția autorităților pentru abateri la regimul rutier. În 2018, actorul din Las Fierbinți a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului sau a unor substanțe interzise, potrivit informațiilor despre dosarul său.

În 2019, acesta a fost din nou prins la volan fără a avea dreptul de a conduce, fiind vorba și despre consum de alcool și substanțe interzise, conform informațiilor prezentate în legătură cu cazurile anterioare.

În 2022, Toma Cuzin a primit o condamnare de un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru faptele din dosar. Termenul de supraveghere a fost stabilit la doi ani, perioadă pe care actorul a încheiat-o fără alte incidente, potrivit informațiilor disponibile.

După reținerea inițială, instanța a dispus plasarea actorului sub control judiciar. Măsura vine în urma accidentului rutier și a suspiciunilor privind conducerea unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat și sub influența unor substanțe interzise.

Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul și eventualele răspunderi legale ale actorului.