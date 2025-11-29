Tom Stoppard, laureat Oscar pentru „Shakespeare in Love”, a murit la 88 de ani

Dramaturgul și scenaristul Tom Stoppard, câștigător a patru premii Tony pentru piesele „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, „Travesties”, „The Real Thing” și „The Coast of Utopia”, precum și laureat al premiului Oscar pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”, a murit la vârsta de 88 de ani, potrivit BBC.

„Suntem profund îndurerați să anunțăm că iubitul nostru client și prieten, Tom Stoppard, a murit liniștit acasă, în Dorset, înconjurat de familia sa. Va rămâne în amintire pentru operele sale, pentru strălucirea și umanitatea lor, și pentru umorul său, ireverența sa, spiritul său generos și dragostea profundă pentru limba engleză”, a transmis agenția United Agents pentru Sky News.

Tom Stoppard a cucerit inimile publicului timp de mai bine de șase decenii, cu opere care explorau teme filosofice și politice. Pe lângă teatru, a scris scenarii pentru film, televiziune și radio. Printre realizările sale cinematografice se numără adaptarea romanului „Anna Karenina” de Lev Tolstoi pentru filmul din 2012, cu Keira Knightley și Jude Law în rolurile principale.

În 2020, Stoppard a lansat lucrarea semi-autobiografică „Leopoldstadt”, plasată în cartierul evreiesc al Vienei de la începutul secolului XX. Aceasta i-a adus ulterior un premiu Olivier pentru cea mai bună piesă nouă și patru premii Tony.

Născut Tomas Straussler în Cehoslovacia, Stoppard și-a părăsit casa în timpul ocupației naziste și a găsit refugiu în Marea Britanie. Mai târziu a aflat că toți cei patru bunici ai săi, evrei, muriseră în lagărele de concentrare naziste.

„Mă simt incredibil de norocos că nu a trebuit să supraviețuiesc sau să mor. Este o parte evidentă a ceea ce ar putea fi numit o viață norocoasă”, a declarat el pentru revista americană Talk în 1999, reflectând asupra revenirii sale în orașul natal Zlín, în ceea ce este acum Republica Cehă.

În 1954, Stoppard a lucrat ca jurnalist la Bristol, înainte de a deveni critic de teatru și de a scrie piese pentru radio și televiziune. „Am vrut să fiu un mare jurnalist”, a spus el citat de agenția Reuters. „Prima mea ambiție era să fiu întins pe podeaua unui aeroport african, în timp ce gloanțele de mitralieră treceau pe deasupra mașinii mele de scris. Dar nu eram prea bun ca reporter. Simțeam că nu am dreptul să pun întrebări oamenilor.”

Cariera sa ca dramaturg a început în anii 1960, când „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead” a avut premiera la Edinburgh Fringe Festival. Ulterior, piesa a fost jucată la National Theatre și pe Broadway. Aceasta se concentrează pe două personaje secundare din „Hamlet” și a câștigat mai multe premii, inclusiv patru premii Tony în 1968, printre care premiul pentru cea mai bună piesă.

De-a lungul carierei, Tom Stoppard a primit numeroase onoruri și distincții, inclusiv titlul de cavaler acordat pentru serviciile aduse literaturii. Sir Mick Jagger, pe care l-a numit pe Stoppard „dramaturgul său preferat”, a scris pe rețelele sociale: „Ne lasă o operă măreață, plină de inteligență și umor. Îmi va lipsi mereu.”