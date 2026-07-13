Senatorul Titus Corlățean a participat, sâmbătă, 11 iulie, la Stockholm, la manifestația organizată în sprijinul familiei Samson și pentru repatrierea în România a surorilor Sara și Tiana.

Potrivit parlamentarului, marșului românilor i s-au alăturat și părinți suedezi care susțin că au trecut prin situații similare în relația cu serviciile sociale.

Participanții au traversat centrul capitalei Suediei, de la Sergels torg până în zona dintre Palatul Regal și Parlamentul suedez, unde a avut loc mitingul. Titus Corlățean a relatat, într-o postare pe Facebook, că manifestația a fost urmărită de numeroși suedezi și turiști.

Senatorul susține că, de pe marginea traseului, mai mulți cetățeni suedezi și-au exprimat susținerea față de protestatari și au atras atenția asupra cazurilor unor familii din Suedia.

„Au fost mii de oameni, suedezi și mulți turiști, care au urmărit marșul româno-suedez, dar și discursurile de la miting”, a transmis Titus Corlățean.

Potrivit acestuia, unii suedezi le-ar fi spus manifestanților: „Faceți bine ceea ce faceți, dar nu uitați de familiile suedeze care suferă la fel”.

„Ce rușine pentru autoritățile suedeze, ca propriii cetățeni să ceară ajutor unor străini”, a comentat senatorul.

Principala solicitare formulată la manifestația de la Stockholm a vizat repatrierea celor două fete ale familiei Samson și reunificarea acestora cu familia.

„Cu toții am solicitat, în acest prim miting, ca Suedia să elibereze imediat fetele Sara și Tiana și să le repatrieze în România, pentru reunificarea familiei”, a afirmat Titus Corlățean.

Senatorul a precizat că alte proteste ar putea fi organizate în Suedia dacă situația nu va fi soluționată.

În mesajul său public, Corlățean a formulat și acuzații extrem de grave la adresa unor persoane despre care afirmă că sunt implicate în sistemul suedez de asistență socială. Parlamentarul susține că informațiile provin din documente și surse suedeze.

Acuzațiile prezentate de senator includ presupuse fapte penale și conflicte de interese. Aceste afirmații aparțin lui Titus Corlățean și nu sunt prezentate în postarea sa împreună cu un punct de vedere al autorităților suedeze sau al persoanelor vizate.

Titus Corlățean a mai declarat că procurorul general al României a primit o plângere penală formulată de părinții Samson.

Potrivit senatorului, documentul conține probe și vizează presupuse fapte grave comise împotriva celor două fete. Corlățean a menționat acuzații privind rele tratamente, fapte pe care reclamanții le consideră echivalente actelor de tortură și lipsire ilegală de libertate.

Parlamentarul le-a vorbit participanților și despre implicarea instituțiilor române în acest caz.

Senatul României a adoptat, la 15 iunie 2026, cu 94 de voturi „pentru”, o declarație prin care susține repatrierea cetățenelor române Sara și Tiana Samson, în scopul reunificării familiei. Documentul solicită autorităților suedeze inclusiv reanalizarea măsurilor care limitează contactul direct dintre minore și părinții lor biologici.

La protest au participat români din Suedia, dar și grupuri sosite din Germania, Austria, Irlanda, Marea Britanie și România, potrivit lui Titus Corlățean.

Senatorul a relatat că inclusiv grupuri de turiști români care treceau prin zonă s-au alăturat manifestației după ce au auzit vorbindu-se în limba română.

„Când e necesar, românii știu să strângă rândurile”, a transmis parlamentarul.

La finalul mitingului, participanții români au rostit rugăciunea „Tatăl nostru”.

Cazul Sara și Tiana Samson se află de mai mult timp în atenția autorităților și a Parlamentului României. Cele două fete, cetățeni români, au fost separate de familie în Suedia în decembrie 2022, iar Senatul României solicită oficial repatrierea lor și reunificarea familiei.