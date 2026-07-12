Familia Samson, ai cărei doi copii se află de peste trei ani în grija autorităților suedeze, a fost din nou în centrul unor acțiuni de susținere organizate în străinătate. Vineri a avut loc un protest la Ambasada Suediei din Washington D.C., iar cazul este analizat și de Parchetul General din România, care a deschis un dosar in rem în urma unei plângeri penale depuse de familie, relatează Tribuna US.

Un protest de susținere a familiei Samson a avut loc vineri în fața Ambasadei Suediei din Washington D.C., participanții cerând reîntregirea familiei și revenirea celor două minore alături de părinți.

Daniel și Bianca Samson încearcă de mai bine de trei ani să își recupereze fiicele, Sara și Tiana, în vârstă de 13 și 14 ani, după ce acestea au fost preluate de autoritățile suedeze.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul acțiunii, o manifestație similară este programată și la Stockholm.

Cazul familiei Samson a ajuns și în atenția autorităților judiciare din România. Potrivit publicației citate, Parchetul General a deschis o anchetă penală in rem după plângerea depusă de familie împotriva unor angajați ai serviciului de protecție socială din Suedia.

Dosarul vizează acuzații privind presupuse fapte de tortură și abuz în serviciu.

Sursa citată mai notează că ancheta deschisă de procurorii români privește acuzațiile formulate de familie referitoare la tratamentul aplicat acesteia, în special celor două fiice, Sara și Tiana, de către Socialtjänsten Hässleholms din Suedia.

„Lupta familiei Samson este mai mult decât o bătălie juridică; este o luptă pentru dreptul fundamental al unei familii de a rămâne împreună și de a-și practica credința fără interferența statului. Pe măsură ce starea de sănătate a copiilor continuă să fie în declin, urgența rezolvării acestei drame crește în fiecare zi”, transmite echipa de inițiativă a acestui caz.

În ultimele luni au fost organizate mai multe manifestații de susținere pentru familia Samson în orașe precum București, Madrid, Dublin și Roma. Pentru această perioadă sunt anunțate acțiuni similare și în Copenhaga, Brisbane, Washington D.C., Londra și Stockholm.

În paralel cu ancheta deschisă de Parchetul General, Ministerul Justiției a prezentat un bilanț al acțiunilor întreprinse în cazul celor două minore din familia Samson.

Instituția a anunțat că au fost realizate peste 75 de demersuri oficiale prin care au fost solicitate informații privind situația fetelor și a precizat că autoritățile române continuă să caute soluții pentru repatrierea acestora.

Potrivit informațiilor prezentate, aceste acțiuni au fost inițiate în contextul colaborării instituționale, în timp ce autoritățile române încearcă să obțină date privind situația celor două minore.

Episcopul Macarie Drăgoi al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord a publicat pe Facebook un mesaj de susținere pentru familia Samson.