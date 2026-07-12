Noi manifestații de susținere pentru familia Samson. Parchetul General din România a deschis un dosar in rem
- Bianca Ion
- 12 iulie 2026, 11:22
Familia Samson, ai cărei doi copii se află de peste trei ani în grija autorităților suedeze, a fost din nou în centrul unor acțiuni de susținere organizate în străinătate. Vineri a avut loc un protest la Ambasada Suediei din Washington D.C., iar cazul este analizat și de Parchetul General din România, care a deschis un dosar in rem în urma unei plângeri penale depuse de familie, relatează Tribuna US.
Protest organizat la Washington pentru susținerea familiei Samson
Un protest de susținere a familiei Samson a avut loc vineri în fața Ambasadei Suediei din Washington D.C., participanții cerând reîntregirea familiei și revenirea celor două minore alături de părinți.
Daniel și Bianca Samson încearcă de mai bine de trei ani să își recupereze fiicele, Sara și Tiana, în vârstă de 13 și 14 ani, după ce acestea au fost preluate de autoritățile suedeze.
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul acțiunii, o manifestație similară este programată și la Stockholm.
Parchetul General din România a deschis un dosar in rem
Cazul familiei Samson a ajuns și în atenția autorităților judiciare din România. Potrivit publicației citate, Parchetul General a deschis o anchetă penală in rem după plângerea depusă de familie împotriva unor angajați ai serviciului de protecție socială din Suedia.
Dosarul vizează acuzații privind presupuse fapte de tortură și abuz în serviciu.
Sursa citată mai notează că ancheta deschisă de procurorii români privește acuzațiile formulate de familie referitoare la tratamentul aplicat acesteia, în special celor două fiice, Sara și Tiana, de către Socialtjänsten Hässleholms din Suedia.
„Lupta familiei Samson este mai mult decât o bătălie juridică; este o luptă pentru dreptul fundamental al unei familii de a rămâne împreună și de a-și practica credința fără interferența statului. Pe măsură ce starea de sănătate a copiilor continuă să fie în declin, urgența rezolvării acestei drame crește în fiecare zi”, transmite echipa de inițiativă a acestui caz.
În ultimele luni au fost organizate mai multe manifestații de susținere pentru familia Samson în orașe precum București, Madrid, Dublin și Roma. Pentru această perioadă sunt anunțate acțiuni similare și în Copenhaga, Brisbane, Washington D.C., Londra și Stockholm.
Ministerul Justiției prezintă demersurile făcute în acest caz
În paralel cu ancheta deschisă de Parchetul General, Ministerul Justiției a prezentat un bilanț al acțiunilor întreprinse în cazul celor două minore din familia Samson.
Instituția a anunțat că au fost realizate peste 75 de demersuri oficiale prin care au fost solicitate informații privind situația fetelor și a precizat că autoritățile române continuă să caute soluții pentru repatrierea acestora.
Potrivit informațiilor prezentate, aceste acțiuni au fost inițiate în contextul colaborării instituționale, în timp ce autoritățile române încearcă să obțină date privind situația celor două minore.
Mesaj de susținere transmis de Episcopul Macarie Drăgoi
Episcopul Macarie Drăgoi al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord a publicat pe Facebook un mesaj de susținere pentru familia Samson.
”Cu profundă durere sufletească și cu multă îngrijorare urmărim încercarea grea prin care trece familia română Samson din Suedia, despărțită de fiicele sale, Sara și Tiana, încă din data de 2 decembrie 2022. Ne exprimăm întreaga solidaritate față de părinții și copiii acestei familii greu încercate. Nicio suferință nu poate fi mai apăsătoare pentru un părinte decât despărțirea de propriii copii, după cum nicio rană nu poate fi mai adâncă pentru un copil decât lipsirea îndelungată de dragostea, ocrotirea și prezența familiei sale.
Familia este darul lui Dumnezeu și mediul firesc în care copilul crește, se formează și învață iubirea, responsabilitatea, credința și comuniunea. De aceea, trebuie depuse toate eforturile legale pentru ca Sara și Tiana să poată fi reunite cu părinții și cu frații lor mai mici, iar suferința acestei despărțiri să ia sfârșit.
Susținem solicitarea ca autoritățile competente să găsească, cu responsabilitate, o soluție care să permită reunirea și repatrierea familiei. Le mulțumim tuturor organizațiilor și oamenilor de bună-credință care, în aceste zile, își manifestă în mod pașnic solidaritatea cu familia Samson. Îi îndemnăm pe toți credincioșii din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord să îi pomenească în rugăciune pe Sara și Tiana, pe părinții lor și pe frații lor mai mici pentru ca Atotmilostivul Dumnezeu să le dăruiască putere, răbdare, nădejde și mângâiere în această grea încercare.
Ne rugăm, de asemenea, ca Domnul să lumineze mintea și inimile tuturor celor care au responsabilitatea soluționării acestui caz, pentru ca hotărârile luate să slujească binelui copiilor și să conducă la restabilirea unității familiei.
Familia Samson nu este singură! Suntem alături de ea prin rugăciune, solidaritate și sprijin concret. Nădăjduim că dreptatea, adevărul și dragostea vor birui, iar Sara și Tiana se vor putea întoarce cât mai curând în mijlocul familiei lor”, a scris pe Facebook Episcopul Macarie Drăgoi al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.