Noi tensiuni au apărut în India, după ce autoritățile din New Delhi au refuzat să autorizeze marșul anunțat de mișcarea „Cockroach Janta Party” (Partidul Gândacilor). Organizatorii spun însă că manifestația va avea loc, în ciuda deciziei poliției. Astfel, mii de tineri sunt așteptați luni pe străzile capitalei, potrivit The Guardian.

Protestele au fost amplificate de internarea activistului Sonam Wangchuk, aflat în greva foamei.

Mișcarea „Cockroach” a apărut în luna mai, după scandalul provocat de scurgerile subiectelor unor examene importante, care au afectat milioane de elevi și studenți.

La scurt timp, protestul inițiat în mediul online s-a transformat într-o amplă mișcare de stradă, iar organizația a adunat aproximativ 22 de milioane de urmăritori pe Instagram.

Între timp, revendicările s-au extins și vizează șomajul ridicat în rândul tinerilor, dar și demisia ministrului Educației din guvernul condus de premierul Narendra Modi.

Mai multe partide politice și organizații ale fermierilor și-au anunțat sprijinul pentru manifestațiile programate în New Delhi.

Poliția din New Delhi a refuzat autorizarea marșului, invocând măsurile speciale de securitate impuse odată cu începutul noii sesiuni parlamentare.

Autoritățile au anunțat că, pe durata lucrărilor Parlamentului, sunt interzise adunările publice formate din cinci sau mai multe persoane în apropierea instituțiilor guvernamentale.

Protestatarii pot manifesta doar în zona Jantar Mantar, spațiu desemnat pentru astfel de acțiuni, unde sute de persoane protestează deja de peste trei săptămâni. Cu toate acestea, reprezentanții mișcării susțin că planurile nu vor fi schimbate.

„Marșul va avea loc cu siguranță. Încă stabilim ultimele detalii”, a declarat un purtător de cuvânt al organizației.

Protestele au căpătat o nouă amploare după ce activistul Sonam Wangchuk, aflat în greva foamei, a fost transportat sâmbătă la un spital de stat.

Imaginile surprinse în timpul intervenției autorităților au stârnit reacții puternice în rândul susținătorilor, care acuză guvernul că încearcă să reducă la tăcere mișcarea.

Wangchuk a descris protestele drept „a doua mișcare pentru independența Indiei”, afirmând că acestea reprezintă o luptă pentru „eliberarea de nedreptate”, în contextul fraudelor din sistemul de examinare, dar și pentru „eliberarea de frică”.

O instanță din Delhi a decis că transferul activistului la spital a fost justificat de starea sa de sănătate.

Judecătorul a arătat că lui Sonam Wangchuk i-au fost administrate doar lichide și suplimente orale, cu acordul său, și că nu există dovezi potrivit cărora autonomia acestuia ar fi fost încălcată sau că ar fi fost supus unui tratament forțat.

Soția activistului cere însă transferul acestuia într-un spital privat și susține că prezența permanentă a polițiștilor în jurul salonului echivalează cu o detenție ilegală.

Potrivit reprezentanților spitalului Safdarjung, starea generală a lui Wangchuk este stabilă, însă acesta rămâne sub supraveghere medicală.

Analiștii consideră că ascensiunea rapidă a mișcării „Cockroach” reprezintă unul dintre cele mai importante teste pentru guvernul premierului Narendra Modi înaintea următoarelor alegeri.