Tiramisu reinterpretat. Dovleacul transformă desertul într-o delicatesă de toamnă

Tiramisu cu dovleac este un desert care îmbină eleganța unui tiramisu italian cu tradiția și gustul cald al toamnei românești. Se prepară rapid, arată spectaculos și poate fi adaptat pentru orice gust – cu sau fără alcool, cu mai multe condimente sau mai light.

Este fin, parfumat, cu note de scorțișoară și vanilie, fără ouă crude și perfect atât pentru mesele în familie, cât și pentru ocazii speciale.

Tiramisu cu dovleac este un desert care îmbină textura cremoasă a rețetei clasice italiene cu aromele calde de toamnă, oferind o alternativă mai ușoară și mai sănătoasă. Dovleacul aduce un conținut bogat de vitamine precum A, C și E, precum și fibre care susțin digestia, iar faptul că desertul nu conține ouă crude îl face sigur pentru toată familia, inclusiv pentru copii. Gustul este armonios, ușor dulceag, cu note discrete de scorțișoară și vanilie care accentuează specificul sezonului rece.

O altă calitate importantă a acestui tiramisu este simplitatea preparării. Nu necesită coacere, iar crema se obține rapid prin combinarea piureului de dovleac cu mascarpone și frișcă, rezultând o textură aerată și fină. Fiind un desert versatil, poate fi adaptat după preferințe, în funcție de cât de intense se doresc aromele sau dacă se optează pentru o variantă fără cafea, potrivită copiilor.

Pentru piureul de dovleac:

500 g dovleac curățat și tăiat cuburi

2 linguri zahăr

1 linguriță scorțișoară

Un praf de nucșoară (opțional)

1 linguriță esență de vanilie

Pentru cremă:

250 g mascarpone

200 ml frișcă lichidă (neîndulcită)

3 linguri zahăr pudră (sau după gust)

Piureul de dovleac răcit

Pentru stratificare:

200 ml cafea rece sau cappuccino

1 lingură lichior de vanilie, rom sau cafea (opțional)

200 g pișcoturi savoiardi

Pentru decor:

Pudră de scorțișoară sau cacao

Nuci zdrobite, fulgi de migdale sau biscuiți crocanți (opțional)

Pregătește piureul de dovleac

Cea mai gustoasă variantă este cu dovleac copt. Așază bucățile într-o tavă și coace-le la 180°C timp de 25-30 de minute. Pasează dovleacul cu blenderul și adaugă zahărul, scorțișoara, nucșoara și vanilia. Lasă piureul să se răcească complet.

Prepară crema

Bate frișca până devine fermă. În alt bol, amestecă mascarpone cu zahărul pudră și încorporează piureul de dovleac. La final, adaugă frișca bătută cu mișcări lente pentru a menține textura aerată.

Hidratează pișcoturile

Amestecă cafeaua rece cu lichiorul (opțional). Înmoaie fiecare pișcot foarte rapid – doar o scufundare scurtă, pentru a evita înmuierea excesivă.

Asamblează desertul

Pune un strat de pișcoturi în tavă.

Adaugă un strat generos de cremă.

Repetă până termini ingredientele.

Ultimul strat trebuie să fie de cremă.

Decor

Presară scorțișoară sau cacao, potrivit Elmundoeats. Dacă vrei un plus de textură, adaugă nuci prăjite, biscuiți sfărâmați sau bucăți de caramel crocant.

Răcire

Desertul trebuie lăsat la frigider minimum 4 ore, ideal peste noapte, pentru a se întrepătrunde aromele.

Piureul de dovleac, atunci când este obținut din dovleac copt, oferă o aromă mai bogată și o consistență mai fină, ceea ce face ca întreaga cremă să fie mai catifelată și mai plăcută la gust. Un alt aspect de care să ții cont este piureul, E esențial ca acesta să fie răcit înainte de a fi combinat cu mascarpone și frișcă, pentru ca textura finală să fie aerată și stabilă, fără să se lase sau să devină lichidă.

Pișcoturile trebuie trecute rapid prin cafea sau prin lapte aromatizat, doar pentru o clipă, astfel încât să absoarbă gustul fără a se destrăma.

După asamblare, desertul are nevoie de câteva ore la frigider pentru a se așeza bine și pentru a permite aromelor să se îmbine, ceea ce transformă tiramisu-ul într-o prăjitură fină, cu gust echilibrat și textură cremoasă.

Se servește rece, cu lingura, direct din tavă sau porționat în pahare de desert. Textura cremoasă și aromele de toamnă îl fac imposibil de refuzat!