Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că speră ca jucătorii să privească în viitor cu mândrie medalia de bronz obținută la Cupa Mondială 2026, după victoria spectaculoasă cu Franța, scor 6-4, în finala mică disputată sâmbătă la Miami.

Tehnicianul german a fost întâmpinat cu fluierături din partea unor suporteri englezi înaintea partidei, însă la final a subliniat importanța rezultatului obținut de echipa sa.

Antrenorul Angliei a recunoscut că locul al treilea nu poate compensa dezamăgirea ratării finalei, însă consideră că performanța are o valoare istorică.

„Acest meci ne va ajuta cu siguranţă, deşi nu poţi fi niciodată pe deplin mulţumit cu o medalie de bronz. Este prima medalie din ultimii 60 de ani, prima la o Cupă Mondială găzduită în afara Angliei, şi sper că jucătorii vor fi mândri de ea într-o bună zi”, a declarat Thomas Tuchel.

Selecționerul a vorbit și despre eliminarea dramatică din semifinale, când Anglia a condus Argentina cu 1-0 până în minutul 85, înainte de a primi două goluri și de a rata calificarea în ultimul act.

„Noi vizam cel mai ambiţios vis dintre toate, aveam ambiţia uriaşă de a ajunge în finala Cupei Mondiale. Aşadar, când nu reuşeşti, este extrem de dureros, iar acea suferinţă va persista o vreme”, a afirmat tehnicianul german.

Criticat după semifinala pierdută și pentru stilul său de conducere, Tuchel a transmis că nu intenționează să renunțe la principiile sale și că echipa trebuie să continue să evolueze.

„Am construit ceva cu adevărat special în ultimele şapte săptămâni şi nu vom renunţa niciodată la acest lucru, dar îmi menţin afirmaţia: trebuie să jucăm un fotbal mai bun, să gestionăm mai bine meciurile sub presiune şi să luăm decizii mai inspirate în acele momente”, a spus selecționerul.

Anglia a cucerit medalia de bronz după victoria cu 6-4 în fața Franței, într-un meci spectaculos disputat la Miami.

Pentru selecționata engleză, acesta este cel mai bun rezultat la Cupa Mondială după titlul mondial cucerit în 1966 și prima medalie obținută la un turneu final găzduit în afara Angliei.

În finala mică au marcat Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka, autor al unui hat-trick, și Jude Bellingham pentru Anglia, respectiv Kylian Mbappé, Bradley Barcola și Ousmane Dembélé pentru Franța.