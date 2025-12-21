Theo Rose pleacă din juriul emisiunii Vocea României, la scurt timp după finala de vineri

Theo Rose a anunțat că renunță la rolul de jurat la Vocea României. Decizia a fost făcută publică la scurt timp după finala din 19 decembrie, câștigată de Alessia Pop, concurenta lui Tudor Chirilă. „Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Vedeta a scris un mesaj în care a vorbit despre munca depusă, despre presiunea competiției și despre modul în care a privit evoluția fiecărui concurent.

„Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest”, a spus aceasta.

Referindu-se la câștigătoare, artista a transmis un mesaj elegant, cu un înțeles implicit. „Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să‑și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni”, a mai scris aceasta.

Artista a făcut referire și la Eva, concurenta pe care a ales să o ducă în finală. „Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea”, a mai spus cântăreața.

În mesajul transmis, Theo Rose i-a mulțumit și lui Horia Brenciu pentru sprijinul oferit din culise: „Multumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi”.

„De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. (...) În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”, a mai scris aceasta.

„E greu să vezi cum unele talente sunt nedreptățite! E chiar tragic. Eva, eleva ei și a lui Brenciu, a fost senzațională. Anita și Raisa, la fel. Câștigătoarea a fost cea mai slabă, nu prea avea ce căuta în finală, poate nici în semifinală. Cu AI poți multiplica voturi, poți să‑ți pregătești susținerea cu sute de pagini pe rețelele sociale, poți deschide conturi de email și multiplica voturi aiurea”, a fost unul dintre comentarii.

Totuși, au existat și critici la adresa artistei: „Îmi place Theo, dar nu știe să piardă și e oleacă frustrată. S-a văzut că are un ghimpe împotriva lui Tudor. Ar trebui să înțeleagă că fiecare e bun în felul său și că unii sunt mai buni”.