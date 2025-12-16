Monden

Moment delicat la un concert Theo Rose. Situația în care a fost pusă artista

Comentează știrea
Moment delicat la un concert Theo Rose. Situația în care a fost pusă artistaTheo Rose. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Theo Rose a explicat într-un clip pe tiktok că la anumite petreceri unii oameni pierd uzul rațiunii. De cele mai multe ori alcoolul este de vină, cu toate acestea, anumite gesturi sunt inexplicabile.

Theo Rose șocată de un petrecăreț

Cântăreața a relatat un episod de la o cântare la care numai ce participase. Aceasta a fost suprinsă într-un mod negativ de către unul dintre petrecăreți.

Theo Rose

Theo Rose. Sursa foto: Facebook

”Am avut o cântare, am cântat pentru niște oameni foarte ok, unul singur era, care cred eu că nu ar mai trebui să bea. Nu de alta, dar e libidinos la băutură rău de tot. Deci m-a strigat din public la un moment dat. Nu știu cine era, să fie la el în ciorbă. M-a strigat să îmi arate o domnișoară îmbrăcată în bustieră. Foarte bine arăta domnișoara. Deci m-a strigat să îmi arate mie cum îi dă o parte de bustieră la o parte să o pupe pe sân. Vomit!”, a spus fără ocolișuri solista.

”Măscăreala anului”

Pe de altă parte, artista i-a făcut și câteva recomandări domnului din poveste. Principala era aceea să nu mai bea, pentru că atitudinea lui nu este una tocmai demnă.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 decembrie 2025. Protecția secretului afacerilor
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 decembrie 2025. Protecția secretului afacerilor
A murit jurnalista Simona Popescu. A plecat să se odihnească, lăsând în urmă ceea ce a iubit mai mult
A murit jurnalista Simona Popescu. A plecat să se odihnească, lăsând în urmă ceea ce a iubit mai mult

”Dacă vezi clipul acesta nu mai bea, că ești libidinos rău de tot. Nu știu ce ai crezut că e fata aia săraca, dar dacă eram eu în locul ei, aveai parte de măscăreala anului, ca să știi”, a mai spus Theo Rose.

Fanii i-au dat dreptate

Pe de altă parte internauții care au văzut clipul i-au dat dreptate lui Theo Rose cu privire la ceea ce a spus. Unii dintre ei au explicat să în astfel de cazuri nu ar fi fost rău să cheme cineva poliția.

Asta pentru că deși nu a opus rezistență, fata cu pricina poate că nu își dorea să participe la întreaga scenă. Doar că astfel de cazuri pot ajunge în fața autorităților la plângerea persoanei care a fost suspusă unui astfel de tratament.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:39 - Vlăduța Lupău, incident grav la concert. A rămas fără bani
21:30 - „Regele Evadării” scapă din închisoare pentru a patra oară în 16 ani
21:22 - AUR lansează manifestul „Opoziţie totală”. Simion cere demisia Guvernului Bolojan și alegeri anticipate
21:15 - Avertisment pentru moldovenii din Ucraina. Riscă să fie trimişi la război în Ucraina
21:06 - Anne-Marie Blăjan, consilier politic la Ambasada SUA, critică Justiția din România și promovează inițiative USR
20:58 - Răspuns rapid la o criză de mediu! Ce este sistemul de desalinizare care funcționează la Fântânele, în Mureș

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale