Moment delicat la un concert Theo Rose. Situația în care a fost pusă artista

Theo Rose a explicat într-un clip pe tiktok că la anumite petreceri unii oameni pierd uzul rațiunii. De cele mai multe ori alcoolul este de vină, cu toate acestea, anumite gesturi sunt inexplicabile.

Cântăreața a relatat un episod de la o cântare la care numai ce participase. Aceasta a fost suprinsă într-un mod negativ de către unul dintre petrecăreți.

”Am avut o cântare, am cântat pentru niște oameni foarte ok, unul singur era, care cred eu că nu ar mai trebui să bea. Nu de alta, dar e libidinos la băutură rău de tot. Deci m-a strigat din public la un moment dat. Nu știu cine era, să fie la el în ciorbă. M-a strigat să îmi arate o domnișoară îmbrăcată în bustieră. Foarte bine arăta domnișoara. Deci m-a strigat să îmi arate mie cum îi dă o parte de bustieră la o parte să o pupe pe sân. Vomit!”, a spus fără ocolișuri solista.

Pe de altă parte, artista i-a făcut și câteva recomandări domnului din poveste. Principala era aceea să nu mai bea, pentru că atitudinea lui nu este una tocmai demnă.

”Dacă vezi clipul acesta nu mai bea, că ești libidinos rău de tot. Nu știu ce ai crezut că e fata aia săraca, dar dacă eram eu în locul ei, aveai parte de măscăreala anului, ca să știi”, a mai spus Theo Rose.

Pe de altă parte internauții care au văzut clipul i-au dat dreptate lui Theo Rose cu privire la ceea ce a spus. Unii dintre ei au explicat să în astfel de cazuri nu ar fi fost rău să cheme cineva poliția.

Asta pentru că deși nu a opus rezistență, fata cu pricina poate că nu își dorea să participe la întreaga scenă. Doar că astfel de cazuri pot ajunge în fața autorităților la plângerea persoanei care a fost suspusă unui astfel de tratament.