Theo Rose, procese de conștiință din cauza copilului. „Tu nu ești sănătoasă la cap”

Theo Rose. Sursă foto: Instagram
Theo Rose a avut de înfruntat prima ”dramă” în calitate de mamă, legat de serbarea copilului ei. Era cât pe ce să rateze un moment important, drept urmare și-a făcut procese de conștiință.

Theo Rose, la limită

Artista a povestit că viața de mamă și cea profesională se împacă mai greu uneori. Mai ales că nu este tot timpul foarte atentă la informațiile pe care le primește de la grădiniță.

”Și îmi încep dimineața cu Sasha. Ne trezim la 7 și jumătate, fericiți, bucuroși că avem serbarea de Crăciun la grădiniță. Am citit eu un mail în care scria că mergem la 10.50 acolo. Am mai stat așa pe acasă și m-am pus un pic în pat de la 9 la 10 că am zis că e timp, cât se mai joacă el și așa, mai stau un pic că și așa urmează o zi grea”, a povestit cântăreața.

S-a declanșat panica

Doar că soțul a surprins-o cu programul copilului. Nu de alta, dar deja întârziaseră. ”Și vine Anghel cu el îmbrăcat în cămășuța pentru serbare… Și-mi zice: el avea program de dimineață, program normal.

Theo Rose

Sursă foto: Facebook

Mamă sar din pat, spală-te pe dinți pe ochi, du copilul la grădiniță, l-am dus mai devreme totuși și a apucat să repete”, a explicat Theo Rose.

Procese de conștiință

Însă după ce s-a terminat întreaga activitate, evident că artista și-a făcut procese de conștiință. ”Dar cât am așteptat ce procese de conștiință mi-am făcut: am zis Doamne, nu ești sănătoasă la cap, atât de chiaună ești că ai deschis mailul acela și prima oră care ți-a sărit în ochi p-aia ai luat-o de bună. Nu ai citit și tu cum trebuie, ai citit pe diagonală.

Nu duci copilul la serbare, nu ești sănătoasă”, a mai spus ea. Cert este că uneori viața de mamă cu cea profesională sunt destul de greu de împăcat. Majoritatea părinților care au o viață profesională încărcată se confruntă cu astfel de situații. Soluția ar fi programul clar și cititul mailurilor sau mesajelor în întregime.

