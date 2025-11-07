Teroriștii Hamas, cu un picior în Europa. Un adevărat arsenal, descoperit la Viena

Autorităţile austriece au anunţat joi că au descoperit un arsenal într‑un depozit din capitală, Viena, legat de organizaţia teroristă palestiniană Hamas, care ar fi trebuit să fie folosit pentru posibile atacuri teroriste în Europa.

Potrivit unui comunicat al Directorate of State Security and Intelligence (DSN) din Austria, ţinte posibile erau instituţii israeliene sau evreieşti.

Suspectul principal este un cetăţean britanic, în vârstă de 39 de ani, arestat la Londra luni. Descoperirea are loc în contextul unei anchete internaţionale în colaborare cu autorităţi din Germania şi Marea Britanie.

Conform autorităţilor austriece, depozitul de arme a fost depistat într‑o cameră de depozitare închiriată în Viena. În interiorul acestuia, anchetatorii au găsit cinci pistoale şi zece încărcătoare.

„Conform stadiului actual al anchetei, ţintele probabile ale acestor atacuri erau instituţii israeliene sau evreieşti în Europa”, se menţionează în comunicatul ministerului de interne din Austria.

Suspectul britanic în vârstă de 39 de ani a fost arestat la Londra luni şi este vizat de investigaţii care implică şi autorităţi germane.

Autorităţile austriece au precizat că descoperirea face parte dintr‑o investigaţie internaţională coordonată, ce vizează o „organizaţie teroristă globală cu legături înspre Hamas”.

Potrivit parchetelor germane, suspectul – identificat sub numele de Mohammed A. – s‑ar fi întâlnit de două ori cu Abdel Al G., arestat anterior în Germania pentru suspiciuni de planificare a atacurilor asupra instituţiilor israeliene sau evreieşti.

Parchetul german susţine că „în aceste ocazii, Mohammed A. a preluat cinci pistoale şi muniţie de la Abdel Al G., le‑a transportat în Austria şi le‑a depozitat la Viena. Aceste acţiuni au servit la pregătirea atacurilor teroriste asupra instituţiilor israeliene sau evreieşti din Germania.”

După extrădarea sa din Marea Britanie, suspectul urmează să fie prezentat în faţa unui judecător de cercetare la Curtea Federală de Justiţie din Germania.

Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat:

„Cazul actual arată din nou că DSN are o reţea internaţională excelentă şi acţionează consecvent împotriva tuturor formelor de extremism. Misiunea este clară: toleranţă zero pentru terorişti.”

DSN a precizat:

„Există suspiciunea că un grup a adus arme în Austria pentru a le folosi în posibile atacuri teroriste în Europa”.

Descoperirea vine într‑un moment în care operaţiunile şi reţelele externe ale Hamas în Europa sunt intens monitorizate. De exemplu, autorităţile germane au legitimat o creştere semnificativă a numărului de operativi ai Hamas în ultimii ani, depăşind cifra de 450 în 2023.

De asemenea, au fost documentate cache‑uri de arme sau tentative de stocare a acestora în mai multe ţări europene, inclusiv Bulgaria, Polonia sau Danemarca.

În Austria, sursa relevă că investigaţii împotriva grupurilor legate de Hamas au fost demarate anterior, inclusiv în colaborare cu autorităţi germane.

Descoperirea din Viena subliniază complexitatea fenomenului terorismului internaţional: nu este vorba doar de atacuri locale, ci de reţele transnaţionale care transportă armament, creează cache‑uri şi planifică ţinte în mai multe state.

Pentru Austria, cooperarea internaţională pare să fi fost un factor esenţial în interceptarea planului. Ancheta menţionează explicit colaborarea între Austria, Germania şi Marea Britanie.

Din perspectiva instituţiilor vizate — instituţii israeliene sau comunităţi evreieşti — descoperirea poate determina reevaluarea măsurilor de securitate şi schimbul de informaţii între state.

Important de semnalat este că, deşi gruparea Hamas este listată ca organizaţie teroristă în Uniunea Europeană, evoluţia activităţilor sale într‑afara teritoriilor palestiniene creează noi provocări pentru serviciile de securitate europene.

Investigaţia continuă, fiind de aşteptat: