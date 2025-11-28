Teren viran din Sectorul 4, transformat într-un parc modern. Primăria face lucrări de dublare a suprafeței acestuia

Un teren viran din Sectorul 4, considerat mult timp un focar de infecție, a fost transformat într-un parc modern – Parcul Tudor Arghezi.

Acesta se află acum într-un proces de extindere, urmând să devină un parc modern, aproape de standardele europene.

Proiectul este dezvoltat de Societatea Totul Verde SA și va aduce locuitorilor din zonă un spațiu extins pentru recreere, sport, joacă și activități în aer liber.

Potrivit reprezentanților companiei, noua zonă de agrement va adăuga încă patru hectare, dublând astfel suprafața actuală a Parcului Tudor Arghezi.

„Necesitatea unui spațiu mai mare pentru locuitori este evidentă. Ne dorim ca aici să vină oameni din tot Sectorul 4 și nu numai, să facă sport, să se relaxeze, să petreacă timp în natură”, au precizat reprezentanții firmei aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4.

Conform proiectului, aproximativ 75% din noul parc va fi acoperit cu spații verzi. Proiectul include, de asemenea, plantarea a circa 1.000 de arbori, precum și amenajarea de zone cu flori și arbuști.

În plus, vor fi construite trei locuri moderne de joacă, pe o suprafață de circa 6.000 de metri pătrați.

Noul parc Tudor Arghezi urmează să fie finalizat și deschis publicului în aproximativ 12 luni, oferind locuitorilor un spațiu verde modern, adaptat nevoilor comunității.