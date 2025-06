Tensiuni la negocieri între PSD și USR. „Atunci ce mai faceți aici?”

Ședința de negocieri de joi, 12 iunie 2025, din birourile guvernamentale s-a transformat rapid într-un schimb de replici dure când subiectul PNRR și reforma fiscală a fost atins.

Cristian Ghinea, fost ministru USR și aliniat la poziția partidului, a pus la îndoială respectarea unui jalon crucial în planul național, afirmând direct: „Noi nu vrem să mai respectăm jalonul din PNRR referitor la reforma fiscală.”

Acest lucru a declanșat un răspuns abrupt din partea lui Adrian Câciu, ministru PSD al finanțelor, care i-a replicat: „Păi tu l-ai pus acolo. Trebuie să îți asumi acest lucru acum.” Ghinea a subliniat că USR este dispus să renegocieze punctul cu Comisia Europeană

Negocierile au arătat o scindare clară între obiectivele asumate de USR și abordarea pragmatică a PSD.

Tánczos Barna, ministrul Mediului din partea UDMR, a intervenit, adresând întrebarea-cheie: „USR nu vrea neapărat la guvernare.”

Apoi a adăugat o întrebare retorică ce pune în discuție prezența partidului la masa negocierilor: „Atunci ce mai faceți aici?” . Replicile lui Tánczos au reflectat impasul și frustrările reprezentanților UDMR și PSD în raport cu poziția USR.

Jaloanele din PNRR reprezintă obiectivele-cheie stabilite împreună cu Comisia Europeană, ale căror nerealizare poate conduce la blocarea finanțărilor pentru România. Reforma fiscală este unul dintre aceste jaloane, vital pentru a asigura sustenabilitatea bugetară și un raport pozitiv cu UE.

Contestația USR a venit înainte ca Comisia Europeană să analizeze rapoartele și concediul de finanțare. Aripa USR a propus renegocierea, punând în discuție felul în care sunt implementate măsurile fiscale și termenele limită, însă PSD și UDMR au considerat această atitudine o manifestare de lipsă de asumare.

Cristian Ghinea- Noi nu vrem să mai respectăm jalonul din PNRR referitor la reforma fiscală.

Adrian Câciu - Păi tu l-ai pus acolo. Trebuie să îți asumi acest lucru acum.

Cristian Ghinea- Vom renegocia acest lucru cu Comisia Europeană.

Tanczos Barna - Asta este o prostie. Pe 20 iunie, Comisia Europeană ne așteaptă cu planul fiscal, respectiv 1.1% din PIB pe partea de venituri. Dacă tu crezi că poți renegocia, te rog să te duci tu la Bruxelles pe 20 iunie că eu nu am de ce să mă mai duc.

Cristian Ghinea – Noi nu respectăm acest angajament. USR nu vrea neapărat la guvernare.

Tanczos Barna – Atunci ce mai faceți aici?!

Deputatul PSD Mihai Fifor, președinte al PSD Arad, a reacționat după aceleași negocieri, declarând că „răbdarea social‑democraților a ajuns la limită” și că USR confundă guvernarea cu „spectacolul ieftin”, iar negocierile cu „bășcălia”.

Amenințarea PSD de a se retrage de la masa negocierilor, dacă USR nu își clarifică poziția, amplifică presiunea asupra lui Ghinea. Scenariul unei blocări guvernamentale capătă consistență, iar stabilitatea coaliției USR‑PSD‑UDMR este din nou pusă sub semnul întrebării.

Liderul social-democrat susține că PSD a venit la aceste discuţii cu „toată seriozitatea, expertiza şi buna credinţă”.

„Am spus din prima clipă: nu vom accepta niciodată măsuri care lovesc în populaţia vulnerabilă. Ne-am opus categoric oricărei creşteri generale a TVA – o măsură oarbă, care ar sărăci şi mai mult milioanele de români cu venituri mici şi medii. Am spus NU taxării cu 100 de lei a pensiilor minime. Am spus NU taxei aberante pe tranzacţiile bancare. Am spus NU tăierii burselor şi ajutoarelor pentru cei care chiar au nevoie. Şi am reuşit să le blocăm. Pentru că PSD nu negociază suferinţa oamenilor! PSD e singurul partid care s-a ţinut, mereu, de partea românilor”, menţionează deputatul.