Tensiuni în Africa de Vest. Lider militar din Niger: Vom intra în război cu Franța

Un oficial de rang înalt al regimului militar din Niger a lansat un apel public către populație, cerându-le cetățenilor să se pregătească pentru un posibil conflict cu Franța. Declarațiile vin pe fondul degradării accentuate a relațiilor bilaterale după lovitura de stat din iulie 2023, când armata a preluat controlul asupra țării, potrivit Le Figaro.

Autoritățile de la Niamey acuză în mod repetat Parisul că încearcă să destabilizeze statul african. Liderul juntei, generalul Aboudrahamane Tiani, l-a indicat în mod direct pe președintele francez Emmanuel Macron drept „sponsorul” jihadiștilor Statului Islamic care au atacat aeroportul internațional din Niamey la sfârșitul lunii ianuarie.

În cadrul unui miting organizat miercuri pe un stadion din Niamey, în fața unui public format în mare parte din tineri, generalul Amadou Ibro, șeful de cabinet al generalului Tiani, a susținut că Franța ar avea intenția „să facă război Nigerului”. În opinia sa, statul european s-ar afla inclusiv la originea „situației economice dificile” din Hexagon.

Înregistrarea discursului a fost distribuită pe scară largă pe rețelele sociale în cursul dimineții următoare.

Declarațiile vin într-un climat deja tensionat, după ce trupele franceze implicate în operațiuni antiteroriste au părăsit Nigerul la finalul anului 2023, în urma unui conflict diplomatic prelungit cu autoritățile militare instalate la putere.

Reacția Franței nu a întârziat. „Nu se pune problema unei intervenții franceze în Niger”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Statului Major al Forțelor Armate franceze, colonelul Guillaume Vernet, calificând situația drept „în mod evident de un război informațional” dus de Niger.

După preluarea puterii de către armată în 2023, autoritățile de la Niamey au rupt relațiile cu Parisul și au anunțat o politică fermă de reafirmare a suveranității naționale, în special în ceea ce privește exploatarea resurselor naturale. Junta susține că fosta putere colonială ar fi profitat de bogățiile țării.

În acest context, statul a decis naționalizarea companiei Somaïr, filială a grupului francez Orano, specializat în domeniul uraniului. Compania a inițiat la rândul său acțiuni în justiție. La finalul anului 2025, Nigerul a transmis că intenționează să își comercializeze independent producția de uraniu pe piața internațională și a anunțat că pregătește o acțiune în instanță împotriva Orano pentru un presupus prejudiciu ecologic.

Un transport de aproximativ 1.000 de tone de „yellow cake”, concentrat de uraniu, rămâne blocat de mai multe săptămâni pe aeroportul din Niamey.

„Ne confruntăm cu oameni care, din cauza bunurilor noastre, din cauza bogăției noastre, vor cu orice preț să ne readucă la (...) ceea ce a stat la baza prosperității lor”, a mai afirmat generalul Ibro în cadrul mitingului.

Înainte de lovitura de stat, uraniul provenit din Niger acoperea mai puțin de 20% din necesarul Franței, potrivit datelor oficiale.