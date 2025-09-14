Social

Tendințele toamnei 2025: idei pentru un dormitor cald și primitor

Tendințele toamnei 2025: idei pentru un dormitor cald și primitorDormitor. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Cum să îți decorezi dormitorul în toamna 2025. Toamna anului 2025 aduce noi tendințe în designul interior, iar specialiștii recomandă câteva abordări esențiale pentru a transforma camera într-un spațiu cald, primitor și stilat.

Cum să îți decorezi dormitorul în toamna 2025

Experții în design interior recomandă pentru această toamnă nuanțe care amintesc de natură: terracotta, muștar, cărămiziu, verde măsliniu și tonuri de maro închis. Aceste culori creează o atmosferă relaxantă și favorizează odihna.

Dormitor

Dormitor/ Sursa foto Pinterest

„Pentru dormitor, recomand combinații care să fie liniștitoare și să nu obosească ochiul. O pătură în tonuri de toamnă sau perne decorative în nuanțe calde pot schimba complet ambientul”, explică un designer de interior.

Un element esențial în decorarea dormitorului toamna este alegerea textilului potrivit. Pături groase, cu texturi plăcute la atingere, lenjerii din bumbac sau in și covoare cu fir lung sunt perfecte pentru a crea senzația de căldură.

Specialiștii recomandă și adăugarea unor perne decorative, nu doar pentru aspect, ci și pentru confort. În 2025, textilele cu imprimeuri abstracte sau geometrice sunt în trend, aducând un aer modern, dar cozy.

Dormitor

Dormitor. Sursa foto Pinterest

Lumina joacă un rol important

Lumina joacă un rol central în crearea unui dormitor primitor. În această toamnă, corpurile de iluminat cu lumină caldă, lămpile de masă cu abajururi texturate și ghirlandele cu LED-uri sunt printre cele mai populare opțiuni.

„Lumina caldă contribuie la reducerea stresului și face camera să pară mai primitoare, ideală pentru serile reci de toamnă”, subliniază un alt designer de interior.

Dormitor

Dormitor. Sursa foto Pinterest

Elementele naturale, precum frunzele uscate, ghivecele cu plante sau fructele decorative, aduc un strop de culoare și prospețime în dormitor. În 2025, se poartă și decorurile minimaliste cu lemn, piatră sau ceramică. Acestea pot fi folosite atât pe noptiere, cât și pe rafturi sau în colțuri ale camerei pentru a crea puncte de interes vizual.

Mobila și organizarea spațiului

Pe lângă estetica sezonieră, funcționalitatea rămâne esențială. Dormitoarele moderne adoptă în continuare mobilier modular, care permite depozitarea eficientă a hainelor și accesoriilor.

Sertarele ascunse, dulapurile cu rafturi ajustabile și noptierelor multifuncționale sunt opțiuni recomandate. În plus, pentru a adăuga un plus de căldură, covoarele mici plasate lângă pat sunt foarte apreciate.

Toamna 2025 aduce și tendințe în decorațiuni tematice: perne cu motive de frunze, lumânări parfumate în arome de scorțișoară și dovleac, dar și pături în nuanțe de portocaliu și roșu intens. Aceste detalii mici, dar strategice, transformă rapid ambientul dormitorului, făcându-l cozy și invitant.

Inspirație din designul scandinav și boho

Pentru dormitoarele care doresc să fie și elegante, și primitoare, combinarea stilului scandinav cu accente boho este o alegere în trend în 2025. Lemnul deschis, textilele naturale și obiectele de decor artizanale aduc un echilibru perfect între minimalism și confort.

Detalii personale

Un dormitor de toamnă nu este complet fără mici detalii care reflectă personalitatea locatarului: fotografii în rame calde, obiecte cu semnificație sentimentală sau cărți preferate aranjate pe noptiere. Aceste elemente personalizează spațiul și oferă senzația de acasă.

