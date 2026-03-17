Ion Ceban promite accesul poliției la camerele video pentru combaterea drogurilor, iar IGP îl citează la audieri după acuzațiile grave. Video

Republica Moldova. Poliția ar putea avea în curând acces la sistemul de supraveghere video instalat în spațiile publice din municipiul Chișinău. Primarul general Ion Ceban a anunțat că municipalitatea este dispusă să ofere accesul la camerele de monitorizare, după ce Inspectoratul General al Poliției (IGP) a cerut public sprijinul autorităților locale în contextul creșterii numărului de cazuri legate de traficul și consumul de droguri.

Anunțul a fost făcut de edil în cadrul ședinței Primăriei din 16 martie. Potrivit acestuia, procedurile necesare pentru oferirea accesului la sistemul video ar putea fi finalizate în aproximativ o săptămână.

Anterior, poliția a solicitat acces la camerele de supraveghere gestionate de municipalitate pentru a monitoriza mai eficient spațiile publice din capitală, însă, potrivit oamenilor legii, solicitările nu au primit răspuns din partea Primăriei Chișinău.

Primarul capitalei susține că municipalitatea este deschisă colaborării cu poliția și că instituțiile statului ar trebui să acționeze mai eficient pentru combaterea fenomenului drogurilor.

„Noi nu avem nicio problemă să ajutăm în acest sens. Noi ajutăm permanent, doar că ei nu caută acolo unde trebuie. Inițial, au spus că nu există probleme lângă școli, au ironizat și au vorbit despre tot ce vrei. Astăzi, probleme drogurilor este una foarte gravă. a organelor de drept, noi ne vom gândi și vom acționa împreună. Eu sper că, în aproximativ o săptămână, după ce le vom oferi acces la aceste camere, se va rezolva problema”, a declarat Ion Ceban.

Edilul a afirmat că problema drogurilor din capitală este mult mai complexă și a lansat acuzații la adresa instituțiilor responsabile de combaterea criminalității.

„Poliția astăzi protejează traficanții de droguri. Să fie foarte clar. Nu camerele de supraveghere a primăriei sunt probleme, ci faptul că poliția protejează traficanții de droguri”, a declarat primarul.

După declarațiile făcute de edil, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că îl va cita pe primarul municipiului Chișinău la audieri.

Reprezentanții IGP susțin că declarațiile lui Ion Ceban arată o lipsă de colaborare între autoritățile locale și instituțiile responsabile de menținerea ordinii publice, în condițiile în care scopul ambelor părți este asigurarea siguranței cetățenilor.

„Lipsa colaborare a fost confirmată de edil, care recunoaște că de șase ani refuză conlucrarea cu oamenii legii”, au transmis reprezentanții poliției.

Inspectoratul General al Poliției afirmă că Direcția de Poliție a municipiului Chișinău a transmis anterior două demersuri oficiale către autoritățile municipale, solicitând acces online la sistemul de monitorizare video din spațiile publice.

Aceste solicitări vizau accesul la camerele amplasate pe străzi, în parcuri și în zonele adiacente instituțiilor publice administrate de municipalitate.

Potrivit poliției, cererea a fost făcută în contextul intensificării acțiunilor de prevenire și combatere a traficului și consumului de droguri, fenomen care, susțin oamenii legii, este tot mai prezent în capitală.

Datele prezentate de poliție arată că o mare parte dintre infracțiunile legate de droguri sunt comise în spații publice.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în anul 2025 au fost înregistrate 2.667 de infracțiuni legate de traficul și consumul de droguri. Dintre acestea, 1.436 au fost comise pe străzile municipiului Chișinău, iar 55 în parcurile din capitală.