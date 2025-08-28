Actualitate Micile detalii care transforma orice cameră - află secretele designerilor de interior







Design-ul interior este unul dintre cele mai bune exemple de domenii în care ştiinţa se îmbină cu artă. Da, există principii clare în ceea ce priveşte construcţia şi amenajarea spaţiilor, însă modul în care transformi o casă în acasă este nu doar despre reguli, ci şi despre viaţă şi personalitatea locatarilor. Din fericire, nu ai neapărat nevoie de un specialist ca să îţi amenajezi propria locuinţă, însă câteva trucuri te pot ajuta.

Descoperă câteva secrete din lumea design-ului interior pe care merită să le cunoşti când te apuci de amenajat:

Proporţiile sunt cu adevărat importante când vine vorba de design interior. Când nu ţii cont de dimensiunile camerei, mobilierului şi/sau delimitarea casei, rişti să obţii un rezultat final dezolant. Cum poţi ţine cont de dimensiunile spaţiului când nu lucrezi în domeniu? Ei bine, poţi începe cu câteva trucuri simple:

Raportează-te la dimensiunile camerei. Pentru un dormitor de dimensiuni mici, vei alege un pat de 140x200 cm, cel mult 160x200 cm, de preferat o variantă tip divan sau canapea extensibilă. Dacă dispui de o suprafaţă generoasă, atunci poţi opta pentru un pat 180x200 cm. Acelaşi lucru e valabil şi când vine vorba de canapele, dulapuri sau chiar televizoare smart. Un televizor smart de 139 de cm nu e tocmai potrivit pentru o încăpere de 10 metri pătraţi, la fel cum un televizor smart de 80 de cm nu se pretează pentru camere de 30-40 de metri pătraţi.

Nu sufoca încăperile cu mobilă. Încearcă să incluzi în amenajare mobila astfel încât să nu obţii o atmosferă sufocantă şi nici impresia de casă pe jumătate amenajată. Îţi doreşti un echilibru, nici plin de mobilier, nici încăperi pe jumătate goale. Spre exemplu, într-un living de dimensiuni medii poţi integra foarte uşor o canapea/colţar, o măsuţă de cafea, o bibliotecă sau o vitrină ori rafturi şi un televizor smart. Ca să economiseşti spaţiu, foloseşte un suport de perete pentru televizorul tau.

Când eşti în dubii, mergi pe varianta minimalista. E greu să dai greş când optezi pentru minimalism, adică mobilier puţin, funcţional, ales special pentru nevoile tale. Începe amenajarea fiecărei camere cu piesele esenţiale şi mai adăugă pe parcurs obiecte dacă simţi nevoia. Cum decizi care-s piesele esenţiale pentru fiecare încăpere? Te raportezi atât la amenajările clasice, cât şi la propriile nevoi. Spre exemplu, dormitorul se poate amenaja cu 3 piese esenţiale: pat, dulap şi noptiere, însă tu poţi avea nevoie de piese extra sau poate să n-ai nevoie de dulap deoarece ai o cameră de dressing.

Amenajarea casei tale ar trebui să te reprezinte, aşa că e o idee bună să faci loc în decor lucrurilor pe care le iubeşti. Îţi place să citeşti? Fă loc unei biblioteci în decorul casei tale? Iubeşti să găteşti? Ce ai zice de o bucătărie creată special pentru a acomoda acest hobby? E foarte important să găseşti în amenajare spaţiu pentru ceea ce te reprezintă, ca să poţi transforma casă într-un loc în care poţi fi tu însuţi.

Scump nu înseamnă mereu bun

Dacă eşti de părere că ai nevoie neapărat de mobilă şi finisaje scumpe pentru a avea o casă frumoasă şi pentru a te bucura de lucruri care rezistă în timp, e timpul să reconsideri lucrurile. Scump nu e sinonim cu bun, frumos sau rezistent, ci mai degrabă contează să alegi piesele potrivite pentru nevoile tale. În ziua de azi, e mai uşor ca nicicând să găseşti mobilă şi finisaje la preţuri accesibile, în special când ai răbdarea să cauţi în tot felul de magazine, outlet-uri sau pe site-uri dedicate.

Ca să faci dintr-o casă acasă, nu te baza doar pe principiile design-ului interior, deşi şi acelea contează. Ai grijă să pui o bucată din personalitatea ta în decor, fie că e vorba de lucruri mici, precum o bibliotecă, fie că e vorba de mobilier care te inspiră.