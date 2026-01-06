Tată și fiu, găsiți morți după ce ar fi căzut de pe un bloc cu zece etaje din Arad

Doi bărbați, tată și fiu, în vârstă de aproximativ 50 și respectiv 30 de ani, au murit după ce ar fi căzut de pe un imobil cu zece etaje din municipiul Arad. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, însă viețile celor doi nu au mai putut fi salvate, iar poliția a deschis o anchetă.

Primele informații arată că incidentul s-a produs pe strada Calea Romanilor din orașul Arad. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul incidentului pentru a acorda primul ajutor. Autoritățile au precizat că acolo acționează un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detașamentului Arad, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Decesul celor două persoane a fost declarat de echipajul medical sosit la intervenție.

„Intervenim pentru acordarea primului ajutor medical în cazul a două persoane căzute de la înălţime, de pe un bloc din municipiul Arad, pe Calea Romanilor. La locul evenimentului intervine echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detaşamentului Arad, precum şi un echipaj SAJ. La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viaţa. Este vorba despre doi bărbaţi în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani”, a transmis ISU Arad.

Polițiștii au deschis un dosar și urmează să stabilească împrejurările exacte. Potrivit martorilor, cei doi bărbați s-ar fi aruncat de pe clădire, însă deocamdată nu există date clare care să explice gestul.

Cei doi ar fi tată și fiu. Unul în vârstă de 57 de ani, celălalt de 27 de ani, potrivit publicației locale Special Arad. Conform informațiilor preliminare, ar proveni din Vaslui și ar fi mers în blocul de pe strada Romanilor din orașul Arad pentru a închiria un apartament.

Martorii au precizat că cei doi s-ar fi aruncat de la etajul zece, din zona balconului și a spațiului destinat colectării gunoiului.