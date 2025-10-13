Tăierea stejarilor din Herăstrău, în atenția procurorilor. S-a depus plângere penală

Vlad Gheorghe, liderul formațiunii DREPT, a anunțat că va sesiza autoritățile, depunând o plângere penală în urma tăierii stejarilor de pe aleea principală a Parcul Herăstrău. „Plângere penală pentru distrugerea Parcului Herăstrău! Am decis să depun plângere penală împotriva celor care au tăiat stejarii de pe aleea de intrare în Parcul Herăstrău, un parc monument istoric de interes național”, a scris fostul europarlamentar pe Facebook.

Fostul europarlamentar a denunțat public tăierea arborilor din Herăstrău, catalogând-o drept o faptă gravă și un act de corupție mascat.

„Această tăiere nu e doar o crimă împotriva naturii, ci o infracţiune vizibilă care face parte dintr-un comportament infracţional organizat: primarii din Bucureşti taie arbori şi distrug spaţiu verde pentru bani – cumpără arbori scumpi care nu se prind, pavează exorbitant şi inutil, în timp ce oraşul se sufocă”, a transmis Vlad Gheorghe pe Facebook.

El a adăugat că autoritățile din Capitală vor trebui să explice procurorilor cine a avizat și cine a dispus tăierea copacilor.

Politicianul a subliniat că responsabilii pentru tăierea arborilor din Herăstrău trebuie identificați și trași la răspundere de procurori. Totodată, Vlad Gheorghe a insistat asupra necesității unui registru verde al Capitalei, care să permită o monitorizare clară a fondului arboricol.

„Fără un Registru Verde în Bucureşti, nu vom şti niciodată câţi copaci mai avem şi în ce stare se află. Absenţa acestui instrument este o ruşine administrativă şi trebuie să devină prioritate zero. Bucureştiul nu are nevoie de pavele, ci de aer curat”, a transmis liderul DREPT.

Situația tăierilor de arbori din Parcul Herăstrău a stârnit reacții puternice din partea specialiștilor și a societății civile. Diana Culescu, președinta Asociației Peisagiștilor din România, a atras atenția că „30% dintre stejarii de pe aleea de intrare dinspre Arcul de Triumf erau uscați”, dar că toți arborii fuseseră deja „puternic afectați de toaletările făcute în 2014”.

Ea a subliniat lipsa unui instrument esențial de monitorizare a spațiilor verzi: „Având în vedere că nu avem Registru Verde, nu vom afla niciodată care au fost adevăratele motive care au dus la distrugerea unuia dintre cele mai emblematice elemente din Parcul Herăstrău”, reamintind că acesta este un parc istoric de interes național.

Și Ana Ciceală, fost consilier general al Capitalei, a cerut public documente și explicații detaliate pentru tăierile efectuate. Ea a subliniat că „Parcul Herăstrău e monument istoric şi are arbori monumente ale naturii şi arbori remarcabili”, motiv pentru care autoritățile trebuie să prezinte toate avizele emise de Direcția de Cultură și Direcția de Mediu, inclusiv notele de fundamentare și numele celor care au semnat pentru aceste intervenții.

Ciceală a calificat tăierile drept „brutale”, cerând transparență totală în privința justificărilor și procedurilor administrative din spatele acțiunii.