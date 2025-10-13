Social

Tăierea stejarilor din Herăstrău, în atenția procurorilor. S-a depus plângere penală

Comentează știrea
Tăierea stejarilor din Herăstrău, în atenția procurorilor. S-a depus plângere penalăParcul Herăstrău. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Vlad Gheorghe, liderul formațiunii DREPT, a anunțat că va sesiza autoritățile, depunând o plângere penală în urma tăierii stejarilor de pe aleea principală a Parcul Herăstrău. „Plângere penală pentru distrugerea Parcului Herăstrău! Am decis să depun plângere penală împotriva celor care au tăiat stejarii de pe aleea de intrare în Parcul Herăstrău, un parc monument istoric de interes național”, a scris fostul europarlamentar pe Facebook.

Tăierea stejarilor din Herăstrău, anchetată de procurori

Fostul europarlamentar a denunțat public tăierea arborilor din Herăstrău, catalogând-o drept o faptă gravă și un act de corupție mascat.

„Această tăiere nu e doar o crimă împotriva naturii, ci o infracţiune vizibilă care face parte dintr-un comportament infracţional organizat: primarii din Bucureşti taie arbori şi distrug spaţiu verde pentru bani – cumpără arbori scumpi care nu se prind, pavează exorbitant şi inutil, în timp ce oraşul se sufocă”, a transmis Vlad Gheorghe pe Facebook.

El a adăugat că autoritățile din Capitală vor trebui să explice procurorilor cine a avizat și cine a dispus tăierea copacilor.

Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat
Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat
Nicușor Dan, despre Bolojan: Nu este cazul unei demisii. CCR urmează să ia o decizie
Nicușor Dan, despre Bolojan: Nu este cazul unei demisii. CCR urmează să ia o decizie
Vlad gheorghe

Vlad Gheorghe. Sursă foto: Facebook

Se cere elaborarea unui registru verde

Politicianul a subliniat că responsabilii pentru tăierea arborilor din Herăstrău trebuie identificați și trași la răspundere de procurori. Totodată, Vlad Gheorghe a insistat asupra necesității unui registru verde al Capitalei, care să permită o monitorizare clară a fondului arboricol.

„Fără un Registru Verde în Bucureşti, nu vom şti niciodată câţi copaci mai avem şi în ce stare se află. Absenţa acestui instrument este o ruşine administrativă şi trebuie să devină prioritate zero. Bucureştiul nu are nevoie de pavele, ci de aer curat”, a transmis liderul DREPT.

Problema a fost semnalată în mediul online

Situația tăierilor de arbori din Parcul Herăstrău a stârnit reacții puternice din partea specialiștilor și a societății civile. Diana Culescu, președinta Asociației Peisagiștilor din România, a atras atenția că „30% dintre stejarii de pe aleea de intrare dinspre Arcul de Triumf erau uscați”, dar că toți arborii fuseseră deja „puternic afectați de toaletările făcute în 2014”.

Ea a subliniat lipsa unui instrument esențial de monitorizare a spațiilor verzi: „Având în vedere că nu avem Registru Verde, nu vom afla niciodată care au fost adevăratele motive care au dus la distrugerea unuia dintre cele mai emblematice elemente din Parcul Herăstrău”, reamintind că acesta este un parc istoric de interes național.

Și Ana Ciceală, fost consilier general al Capitalei, a cerut public documente și explicații detaliate pentru tăierile efectuate. Ea a subliniat că „Parcul Herăstrău e monument istoric şi are arbori monumente ale naturii şi arbori remarcabili”, motiv pentru care autoritățile trebuie să prezinte toate avizele emise de Direcția de Cultură și Direcția de Mediu, inclusiv notele de fundamentare și numele celor care au semnat pentru aceste intervenții.

Ciceală a calificat tăierile drept „brutale”, cerând transparență totală în privința justificărilor și procedurilor administrative din spatele acțiunii.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat
23:52 - Cornel Păsat, în fața rupturii de soție. Ar putea ajunge în instanță
23:46 - Viitor fără Gripă - Campanie națională pentru promovarea vaccinării antigripale voluntare la copii
23:35 - Nicușor Dan, despre Bolojan: Nu este cazul unei demisii. CCR urmează să ia o decizie
23:25 - Tăierea stejarilor din Herăstrău, în atenția procurorilor. S-a depus plângere penală
23:16 - Marii arși vor putea fi tratați în România. În ce stadiu sunt lucrările la noile centre medicale

HAI România!

Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu

Proiecte speciale