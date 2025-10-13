Social Evz.ro. PSD vrea să se reformeze. Trump a cerut grațierea lui Netanyahu. Vine gerul în România







Evz.ro vă prezintă cele mai importante evenimente ale începutului de săptămână, de luni, 13 octombrie.Congres cu miză în PSD. Partidul vrea schimbarea orientării politice. Consiliul Național Politic al PSD a hotărât organizarea Congresului formațiunii pe 7 noiembrie.

Cu această ocazie urmează să fie desemnat noul președinte al partidului, funcție pentru care Sorin Grindeanu este favorit, fiind singurul candidat rămas în competiție după retragerea lui Titus Corlățean. „Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”, a explicat Grindeanu.

Ministrul Economiei, reacție la moțiunea AUR. „Acuzații fără dovezi, minciuni”. Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, i-a acuzat pe cei de la AUR că au introdus o moțiune, împotirva sa, bazată doar pe neadevăruri. Demnitarul a vorbit despre minciuni și manipulări.

Trump a vorbit în Knesset. Președintele SUA a cerut grațierea lui Netanyahu. Liderul de la Casa Albă i-a cerut președintelui Israelului, Isaac Herzog, grațierea premierului Benjamin Netanyahu. Acuzat pentru fraudă, abuz și corupție. Prim-ministrul este subiectul unui proces, după ce ar fi primit mai multe cadouri de lux.

Nicolae Bănicioiu a fost achitat. Era acuzat de luare de mită. Luni, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, în dosarul în care era acuzat de luare de mită. Hotărârea instanței supreme este definitivă.

Accident grav în București. O mamă și copilul său, loviți pe trecerea de pietoni. Femeia a murit. Un grav accident rutier a avut loc în urmă cu puțin timp în cartierul Berceni din București. Conform informațiilor preliminare, o femeie care traversa strada pe trecerea de pietoni împingând căruciorul cu copilul a fost lovită violent de un autoturism condus cu viteză excesivă.

Premiul Nobel pentru Economie, câștigat de trei persoane. Au contribuit la creșterea economică. Premiul Nobel pentru Economie din 2025 a fost acordat economiștilor Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, în semn de recunoaștere pentru cercetările lor asupra modului în care inovația și procesul de „distrugere creativă” contribuie la impulsionarea creșterii economice.

Franța, într-o gravă criză. „A Cincea Republică nu mai există”. Criza Regimului din Franța nu mai este o simplă speculație jurnalistică sau o criză politică obișnuită, ci o realitate structurală care amenință însăși temeliile celei de-a Cincea Republici, sistemul croit de Charles de Gaulle în 1958.

Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend.Vremea se răcește accentuat la început de săptămână, cu maxime care nu vor depăși 18 grade în majoritatea regiunilor. Meteorologii anunță că valorile termice vor rămâne sub normalul perioadei până la finalul săptămânii.