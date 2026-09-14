Suspendarea lui Nicușor Dan. Mesajul transmis de PNL

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a transmis că în partid nu s-a discutat și nu se discută despre suspendarea președintelui Nicușor Dan și că nu există o „aripă” a PNL care să susțină un asemenea demers.

„Să fie foarte clar: În PNL nu s-a discutat și nu se discută despre suspendarea președintelui Nicușor Dan. Nu există nicio așa-zisă «aripă» a partidului care să susțină un asemenea demers. Poziția noastră este fermă: România nu are nevoie de o nouă criză politică provocată prin suspendarea președintelui. Un asemenea demers ar genera și mai multă instabilitate”, a scris Ionel Bogdan, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PNL a precizat că, în opinia sa, în ultimele săptămâni s-a repetat un mecanism de răspândire a unor informații false: „Nu este însă deloc surprinzător că de câteva săptămâni asistăm la același mecanism de intoxicare a spațiului public”

El a mai spus că PNL a fost nevoit să răspundă unor informații apărute „pe surse”, dând ca exemplu scenariul potrivit căruia premierul Ilie Bolojan ar urma să demisioneze pentru a pune presiune pe președintele Nicușor Dan:

„Ne vedem obligați să răspundem la tot soiul de informații false, aruncate pe surse de cei care au aruncat țara în haos. Săptămâna trecută ni se spunea că Ilie Bolojan ar urma să demisioneze pentru a pune presiune pe președintele Nicușor Dan. Acum ni se spune că o «aripă» a PNL ar susține suspendarea președintelui, tot ca formă de presiune. Niciuna dintre aceste povești nu are legătură cu realitatea”.

Ionel Bogdan a mai transmis că aceste informații ar avea rolul de a distrage atenția de la ceea ce el numește „alianța de facto PSD-AUR”.

„Sunt subiecte create artificial, menite să distragă atenția de la ceea ce devine tot mai evident: alianța de facto PSD-AUR”, a afirmat deputatul PNL.

Potrivit lui Ionel Bogdan, aceste situații ar demonstra „disperarea PSD” și capacitatea partidului de a „crea, alimenta și promova dezinformare și fake news”.

„Toate aceste încercări arată, de fapt, disperarea PSD și capacitatea lor de a crea, alimenta și promova dezinformare și fake news, în detrimentul intereselor românilor”, a mai scris deputatul PNL.

El a încheiat spunând că România are nevoie de stabilitate și soluții, iar PNL va continua să acționeze „ca parte a soluției pentru România”.