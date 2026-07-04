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Surpriză uriașă la Wimbledon. Campioana en-titre Iga Swiatek, eliminată în turul al treilea de Alexandra Eala

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Surpriză uriașă la Wimbledon. Campioana en-titre Iga Swiatek, eliminată în turul al treilea de Alexandra EalaIga Swiatek a câștigat un nou trofeu. Sursa Foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Una dintre cele mai mari surprize ale actualei ediții a turneului de la Wimbledon s-a produs sâmbătă, când campioana en-titre Iga Swiatek a fost eliminată încă din turul al treilea de filipineza Alexandra Eala, care a obținut cea mai importantă victorie a carierei sale, potrivit France24.

Iga Swiatek, eliminată în turul al treilea de Alexandra Eala

Jucătoarea din Filipine, în vârstă de 21 de ani și aflată pe locul 32 WTA, a învins-o pe poloneza de 25 de ani, ocupanta locului 3 WTA și favorita numărul trei a competiției, în două seturi, scor 7-6(9), 6-2, după două ore și 15 minute de joc.

Primul set a fost extrem de echilibrat și s-a transformat într-o adevărată bătălie psihologică. Cele două jucătoare au mers cap la cap până în tiebreak, unde Alexandra Eala a rezistat presiunii și s-a impus cu 7-6(9), după o oră și 25 de minute de tenis de înalt nivel.

Tenisuk din Filipine, moment de vârf la Wimbledon

Succesul din primul act de la Wimbledon i-a oferit filipinezei încrederea necesară pentru a domina partea a doua a confruntării. Swiatek nu a mai reușit să își regăsească ritmul, iar Eala a controlat schimburile, câștigând setul secund cu 6-2 și obținând calificarea în optimile de finală.

Rezultatul reprezintă un moment istoric pentru tenisul filipinez, Alexandra Eala devenind una dintre revelațiile turneului londonez.

Alexandra Eala

Alexandra Eala / sursa foto: FB

Iga Swiatek nu-și mai poate apăra titlul

Pentru Iga Swiatek, eliminarea este cu atât mai surprinzătoare cu cât poloneza venea la Wimbledon din postura de campioană en-titre.

În 2025, ea cucerise în premieră trofeul pe iarbă după un parcurs impresionant, în care a trecut de adversare puternice și și-a completat palmaresul cu unul dintre puținele titluri majore care îi lipseau. Succesul de anul trecut a confirmat adaptarea sa la suprafața considerată, mult timp, cea mai dificilă din carieră.

Înfrângerea de sâmbătă pune capăt prematur tentativei de a-și apăra titlul și lasă competiția fără deținătoarea trofeului încă din prima săptămână.

În optimile de finală, Alexandra Eala va avea un nou test dificil, urmând să o întâlnească pe italianca Jasmine Paolini, una dintre favoritele turneului și finalistă la Wimbledon în trecut. Victoria în fața lui Swiatek o transformă însă pe filipineză într-una dintre jucătoarele de urmărit în fazele superioare ale competiției.

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