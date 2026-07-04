Una dintre cele mai mari surprize ale actualei ediții a turneului de la Wimbledon s-a produs sâmbătă, când campioana en-titre Iga Swiatek a fost eliminată încă din turul al treilea de filipineza Alexandra Eala, care a obținut cea mai importantă victorie a carierei sale, potrivit France24.

Jucătoarea din Filipine, în vârstă de 21 de ani și aflată pe locul 32 WTA, a învins-o pe poloneza de 25 de ani, ocupanta locului 3 WTA și favorita numărul trei a competiției, în două seturi, scor 7-6(9), 6-2, după două ore și 15 minute de joc.

Primul set a fost extrem de echilibrat și s-a transformat într-o adevărată bătălie psihologică. Cele două jucătoare au mers cap la cap până în tiebreak, unde Alexandra Eala a rezistat presiunii și s-a impus cu 7-6(9), după o oră și 25 de minute de tenis de înalt nivel.

Succesul din primul act de la Wimbledon i-a oferit filipinezei încrederea necesară pentru a domina partea a doua a confruntării. Swiatek nu a mai reușit să își regăsească ritmul, iar Eala a controlat schimburile, câștigând setul secund cu 6-2 și obținând calificarea în optimile de finală.

Rezultatul reprezintă un moment istoric pentru tenisul filipinez, Alexandra Eala devenind una dintre revelațiile turneului londonez.

Pentru Iga Swiatek, eliminarea este cu atât mai surprinzătoare cu cât poloneza venea la Wimbledon din postura de campioană en-titre.

În 2025, ea cucerise în premieră trofeul pe iarbă după un parcurs impresionant, în care a trecut de adversare puternice și și-a completat palmaresul cu unul dintre puținele titluri majore care îi lipseau. Succesul de anul trecut a confirmat adaptarea sa la suprafața considerată, mult timp, cea mai dificilă din carieră.

Înfrângerea de sâmbătă pune capăt prematur tentativei de a-și apăra titlul și lasă competiția fără deținătoarea trofeului încă din prima săptămână.

În optimile de finală, Alexandra Eala va avea un nou test dificil, urmând să o întâlnească pe italianca Jasmine Paolini, una dintre favoritele turneului și finalistă la Wimbledon în trecut. Victoria în fața lui Swiatek o transformă însă pe filipineză într-una dintre jucătoarele de urmărit în fazele superioare ale competiției.